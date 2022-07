10GW Kapazität, 450 Millionen Dollar Produktionswert! Antaisolar erweitert seinen Industriepark in Fujian, China

Der Industriepark Antaisolar umfasst eine Fläche von 240 Hektar, die in zwei Phasen errichtet werden soll. Das erste Projekt erstreckt sich über eine Fläche von 97 Hektar und umfasst 70.000 Quadratmeter Werks- und Lagerräume. Die zweite Phase erstreckt sich über 143 Hektar und sieht den Bau von 144.000 Quadratmetern neuer Anlagen, Bürogebäuden, Wohnheimen, Logistikzentren und F&E-Zentren vor, die hauptsächlich für die Produktion von Solartrackern, Montagesystemen und BIPV usw. genutzt werden sollen. Die Jahresproduktion der Produkte soll nach Fertigstellung 10 GW erreichen. Da Antaisolar Forschung und Entwicklung als Kernkompetenz eines Technologieunternehmens schätzt, wird die neu errichtete Anlage auch der Hochleistungsaluminiumforschung und der künstlichen Intelligenz dienen.

Mit dem wachsenden Geschäft ist Antaisolar bestrebt, seine Lieferkapazitäten ständig zu erhöhen. Einschließlich des im Bau befindlichen Industrieparks in Fujian verfügt Antaisolar über sechs Produktionsstandorte in der ganzen Welt, nämlich in Fujian, Tianjin, Jiangsu, Indonesien, der Türkei und Indien, wodurch das Unternehmen eine hohe Produktionskapazität und eine schnelle Lieferung in jeden Winkel der Welt erreichen kann. Um eine kohlenstofffreie Zukunft zu fördern und eine grüne Welt zu schaffen, liefert Antaisolar weiterhin hervorragende Produkte. Während das Unternehmen expandiert, vergisst Antaisolar nie, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und die wirtschaftliche Entwicklung in den entsprechenden Regionen zu fördern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865287/Rendering_main_buildings_Antaisolar_s_industrial_park.jpg

SOURCE Antaisolar