Capacidade de 10 GW, valor de produção de 450 milhões de dólares! Antaisolar amplia seu parque industrial em Fujian, na China

O projeto do parque industrial Antaisolar compreende uma área de mais de 97 hectares (240 acres) e será construído em duas fases. O primeiro projeto abrange uma área de 39 hectares (97 acres) e área construída de 70 mil metros quadrados em instalações e armazéns. A segunda fase compreende 57 hectares (143 acres) e área construída de 144 mil metros quadrados de novas instalações, edifícios de escritórios, dormitórios, centros de logística e centros de P&D, utilizados principalmente para a produção de rastreadores solares, sistemas de montagem e BIPV, entre outros. Espera-se que a produção anual de produtos atinja 10 GW após a conclusão. Como a Antaisolar considera a P&D como o diferencial competitivo central de uma empresa de tecnologia, a usina recém-construída também servirá para pesquisas em alumínio de alto desempenho e inteligência artificial.

Juntamente com o crescimento de seu negócio, a Antaisolar se empenha para aumentar sua capacidade de fornecimento o tempo todo. Incluindo o parque industrial em construção em Fujian, a Antaisolar conta com seis bases de produção em todo o mundo – Fujian, Tianjin, Jiangsu, Indonésia, Turquia e Índia – permitindo que a empresa consiga uma forte capacidade de produção e entrega rápida para todos os cantos do mundo. Para promover um futuro de carbono zero e criar um mundo verde, a Antaisolar continua fornecendo produtos de primeira linha. Além disso, à medida que a empresa cresce, a Antaisolar nunca se esquece de retribuir à sociedade e promove o desenvolvimento da economia nas regiões em que atua.

FONTE Antaisolar

