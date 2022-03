10x Banking nomeia Virginia Gambale como diretora não executiva

"Virginia traz uma vasta experiência para a 10x que impulsionará a inovação e nos apoiará em nossa missão de tornar a atividade bancária dez vezes melhor", disse Antony Jenkins CBE, fundador, presidente e CEO da 10x. "Impulsionar a vantagem competitiva para empresas de tecnologia financeira tem sido o trabalho da vida de Virginia. Como ex-CIO, suas percepções, orientações e suporte se provarão inestimáveis à medida que entramos na próxima fase do nosso crescimento. Além disso, sua paixão por promover a diversidade e a inclusão em todos os negócios que toca está totalmente alinhada com o conjunto de características da 10x."

Segundo a análise de Virginia Gambale, "o progresso que a 10x já fez em assegurar o financiamento de 187 milhões de dólares da Série C, e construir uma lista de clientes notáveis, incluindo o JPMorgan Chase e o Westpac, é muito impressionante. Estou entusiasmada com a oportunidade de trabalhar em conjunto com a equipe da 10x para possibilitar que os bancos ofereçam serviços aos clientes de forma mais rápida e econômica, usando tecnologia inteligente e inovadora. A virtualização das infraestruturas tecnológicas veio para ficar, e as soluções SaaS (software-como-um-serviço) nativas da nuvem oferecem a opção que as empresas precisam para evoluir e permanecer ágeis. Estou totalmente empenhada em trazer a minha experiência e contribuir para tornar o SuperCore® a plataforma bancária central de escolha das principais instituições financeiras do mundo."

Uma experiente líder de tecnologia, investidora e diretora do Conselho, com profundo conhecimento de serviços financeiros, Virginia Gambale atua há mais de 20 anos em conselhos de empresas de capital aberto em uma variedade de setores, incluindo tecnologia. Atualmente, ela atua como diretora das empresas: Nutanix (presidente do conselho), JAMF, First Derivative e Virtu Financial.

Como ex-executiva operacional sênior de empresas globais, Virginia Gambale ocupou cargos de gestão sênior (incluindo CIO e diretor administrativo) nas seguintes empresas: Merrill Lynch, Bankers Trust, Deutsche Bank e Marsh & McLennan. Além disso, foi diretora do Deutsche Bank Strategic Ventures e, posteriormente, sócia no Deutsche Bank Capital e na ABS Ventures até fundar, em 2003, a Azimuth Partners, uma empresa de consultoria estratégica focada no uso de tecnologias disruptivas para ajudar empresas de médio e grande porte.

