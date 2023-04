11. Dunhuang - Silk Road International Tourism Festival im Nordwesten Chinas eröffnet

ZHANGYE, China, 28. April 2023 /PRNewswire/ -- Am Mittwoch wurde in der Stadt Zhangye in der nordwestchinesischen Provinz Gansu ein Tourismusfestival für die Zusammenarbeit zwischen den Ländern entlang der Seidenstraße eröffnet.

Zur Eröffnungszeremonie des 11. Dunhuang Tour-Silk Road International Tourism Festivals, das gemeinsam vom Ministerium für Kultur und Tourismus und der Provinzregierung von Gansu organisiert wurde, kamen fast 700 Touristen, Investoren und Medienvertreter aus 48 Ländern und Regionen entlang der "Belt and Road"-Route sowie einheimische Gäste.

Das diesjährige Festival zielt darauf ab, die Zusammenarbeit "One Belt and one Road" zu stärken und die Erholung des Kultur- und Tourismusmarktes zu fördern. Neben der Eröffnungszeremonie finden während des Festivals auch eine Reihe von Veranstaltungen statt, darunter die Silk Road Tourism Promotion Night, die Gansu Tourism Promotion & International Travel Business Cooperation Conference, das Gansu Culture and Tourism Industry Project Meeting, das 2023 Silk Road Tourism Promotion Alliance Joint Meeting, das 32. Northwest Tourism Collaboration Zone Meeting, World Tourism Alliance - Silk Road Dialogue, die China - Central Asia Tourism Culture Week und Discover the Beauty of China.

Die Provinz Gansu wird auch Aktivitäten zur Erkundung der Seidenstraßenroute durchführen, um den inländischen und internationalen Tourismusmarkt sowie hochwertige Tourismusrouten in der Provinz weiter zu fördern. Investoren, Vertreter der World Tourism Alliance und Medienvertreter werden Zhangye, Jiuquan, Jiayuguan, Dunhuang, Linxia und andere Orte in der Provinz Gansu besuchen.

Zhang Yongxia, ein Beamter für Öffentlichkeitsarbeit der Provinz Gansu, sagte bei der Eröffnungsfeier, dass Gansu die Pracht der chinesischen Zivilisation und Träume, die Interpretation des Ost-West-Austauschs der Poesie und der Ferne, eine Sammlung von schönen Bergen und Flüssen des herrlichen Charmes trägt. "Wir werden die Vorteile unseres einzigartigen Kultur- und Naturerbes optimal nutzen, den Schutz und die Entwicklung der touristischen Ressourcen koordinieren, die touristischen Einrichtungen und Dienstleistungen verbessern und die umfassende Wirkung des Kulturtourismus verstärken", sagte Zhang.

Gansu ist der natürliche Korridor und der wichtigste Kanal der Seidenstraße, die Zentral- und Westasien verbindet. 1.600 der 7.000 Kilometer langen Seidenstraße verlaufen hier. Die Stadt Zhangye liegt am goldenen Durchgang der alten Seidenstraße und ist berühmt für ihre einzigartigen Landschaften.

Das Dunhuang - Silk Road International Tourism Festival, das einzige permanente internationale Tourismusfestival, das nach der Seidenstraße benannt ist, wird bereits seit zehn Jahren erfolgreich veranstaltet. Die Veranstaltung hat sich zu einer wichtigen Plattform für die Länder der Seidenstraße und für den Gedankenaustausch zwischen chinesischen Städten im Bereich Tourismus entwickelt.

