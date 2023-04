11º Dunhuang - Festival Internacional de Turismo da Rota da Seda revelado no Noroeste da China

ZHANGYE, China, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Um festival de turismo com cooperação entre países ao longo da Rota da Seda foi revelado na quarta-feira na cidade de Zhangye, província de Gansu, noroeste da China.

A cerimônia de abertura do 11º Dunhuang - Festival Internacional de Turismo da Rota da Seda, organizado conjuntamente pelo Ministério da Cultura e Turismo e o governo da província de Gansu, recebeu cerca de 700 turistas, investidores e mídia de 48 países e regiões ao longo da rota "Belt and Road" (Cinturão e Rota), além de convidados locais.

O festival deste ano tem como objetivo fortalecer a cooperação "one belt and one road" (um cinturão, uma rota), promovendo a recuperação do mercado cultural e turístico. Além da cerimônia de abertura, uma série de eventos também acontecerá durante o festival, incluindo a Noite de Promoção do Turismo da Rota da Seda, a Conferência de Promoção Turística de Gansu e Cooperação Internacional em Negócios de Viagens, a Reunião de Promoção de Projetos do Setor de Cultura e Turismo de Gansu, a Reunião Conjunta da Aliança de Promoção do Turismo da Rota da Seda de 2023, a 32ª Reunião da Zona de Colaboração Turística do Noroeste, o Diálogo entre a Rota da Seda e a World Tourism Alliance, a Semana de Cultura e Turismo da China e Ásia Central e o Descobrindo a Beleza da China ("Discover the Beauty of China").

A província de Gansu também realizará as atividades de exploração da Rota da Seda para promover ainda mais o mercado turístico nacional e internacional e rotas turísticas de alta qualidade na província. Investidores, representantes da World Tourism Alliance e da mídia visitarão Zhangye, Jiuquan, Jiayuguan, Dunhuang, Linxia e outros lugares na província de Gansu.

Zhang Yongxia, funcionário de publicidade provincial de Gansu, disse na cerimônia de abertura que Gansu carrega o esplendor da civilização e dos sonhos chineses, a interpretação da troca de poesia entre o Ocidente e o Oriente e distante, uma coleção de belas montanhas e rios magníficos. "Aproveitaremos nossas vantagens únicas em termos de patrimônio cultural e natural, coordenaremos a proteção e o desenvolvimento dos recursos turísticos, melhoraremos as instalações e serviços turísticos e ampliaremos o efeito abrangente do turismo cultural", disse Zhang.

Gansu é o corredor natural e o principal canal da Rota da Seda que conecta a Ásia Central e Ocidental, com 1.600 dos 7.000 quilômetros da Rota da Seda aqui. A cidade de Zhangye, localizada na passagem dourada da antiga Rota da Seda, é famosa por suas paisagens únicas.

O Dunhuang - Festival Internacional de Turismo da Rota da Seda, como o único festival internacional permanente de turismo com o nome da Rota da Seda, é realizado com sucesso há dez anos. O evento se tornou uma importante plataforma para atender os países da Rota da Seda e para as cidades chinesas trocarem ideias sobre turismo.

FONTE Gansu Provincial Government

