13. mezinárodní fórum pro investice a výstavbu infrastruktury v Macau končí s výsledkem uzavřených dohod o spolupráci v celkové hodnotě 15 miliard dolarů

MACAO, 3. října 2022 /PRNewswire/ -- 29. září bylo v Macau úspěšně zakončeno dvoudenní 13. mezinárodní fórum pro investice a výstavbu infrastruktury (International Infrastructure Investment and Construction Forum, IIICF), které společně uspořádalo Čínské mezinárodní sdružení dodavatelů (CHINCA) a Agentura pro podporu obchodu a investic v Macau. Letošní ročník fóra nabídl 41 samostatných událostí, které přilákaly přes 1 300 vedoucích a řídících pracovníků z více než 600 organizací včetně vládních agentur, finančních institucí, dodavatelů a členů průmyslových řetězců z celého světa k osobní účasti a dalších více než 500 000 návštěvníků, kteří sledovali živý videopřenos fóra online.

Jakožto nejvlivnější každoroční událost v oblasti globálních investic do infrastruktury a stavebnictví přineslo fórum pozitivní výsledky v oblasti podpory mezinárodní spolupráce i navazování obchodních kontaktů. V průběhu akce se uskutečnilo přibližně 210 obchodních jednání a matchmakingových aktivit, které vyústily v uzavření 19 dohod o spolupráci na projektech bytové výstavby a budování infrastruktury v Hongkongu, produkci železné rudy v Kazachstánu, budování fotovoltaických elektráren v Argentině či vodních elektráren a podpůrných přenosových a rozvodných soustav v Demokratické republice Kongo v celkové hodnotě investic 15 miliard dolarů, což oproti loňskému roku představuje nárůst o 550 %. Výstavní sekce fóra byla oproti předchozímu ročníku rozšířena o dvacet procent a zaměřila se na vystavování nových technologií, produktů a služeb v sektoru infrastruktury i lídrů v souvisejících oborech.

Na fóru byl také publikován Index rozvoje infrastruktury Nové Hedvábné stezky (Belt and Road Infrastructure Development Index) 2022 a Zpráva o indexu rozvoje infrastruktury Nové Hedvábné stezky (Belt and Road Infrastructure Development Index Report) 2022. Spuštěn byl rovněž „Mechanismus pro mezinárodní podporu udržitelné infrastruktury (Mechanism for International Sustainable Infrastructure Promotion)" a společnost Huawei zveřejnila svůj program globálního partnerství pro inteligentní silnice „Smart Road Partner Go Global Program" a Bílou knihu inteligentních dálnic (Smart Highway White Paper), v níž podrobně popisuje svá komplexní řešení pro mezinárodní společenství v oblasti investic do inteligentních dálnic, jejich výstavby, provozu a správy.

Jak uvedl předseda Čínského mezinárodní sdružení dodavatelů (CHINCA) Fang Čchiou-čchen, fórum přispěje k posílení spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami a rozšíří prostor pro mezinárodní kooperaci, čímž významně napomůže rozvoji iniciativy Nové hedvábné stezky, realizaci globálních rozvojových iniciativ a usnadnění budování společenství sdíleného osudu lidstva.

