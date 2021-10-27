130-я Кантонская ярмарка стала свидетелем растущего новаторства китайских производителей

ГУАНЧЖОУ (Китай), 27 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 19 октября завершилась 130-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (Кантонская ярмарка). Официальный представитель Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин (Xu Bing) заявил, что эта сессия Кантонской ярмарки, в основе которой лежит философия «Кантонская ярмарка — глобальное участие», открыла двери для покупателей из разных стран и привлекла к себе внимание всего мира, способствуя взаимовыгодному развитию.

Ознакомиться с интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/8973351-130th-canton-fair-china/

Состоялась торжественная церемония открытия 130-й Кантонской ярмарки. Успешно прошел первый Международный торговый форум «Жемчужная река». Церемония открытия, проведенная во второй половине дня 14 октября, стала главным событием этого форума. Основной форум был посвящен теме «Новое развитие Китая открывает новые возможности для всего мира», подчеркивая приверженность Китая открытости и развитию свободной торговли, что является признаком того, что Китай предоставляет миру возможности для развития в целях обеспечения более светлого будущего.

Заметные результаты были достигнуты в интеграции режимов онлайн и оффлайн. В режиме онлайн приняли участие около 26 тысяч отечественных и зарубежных компаний, в результате чего было загружено более 2,87 млн продуктов, что на 113 600 больше по сравнению с предыдущей сессией. Онлайн-платформу посетили в общей сложности 32,73 млн раз. Экспоненты провели суммарно 43 тысячи прямых эфиров с аудиторией более 350 тысяч человек. Площадь традиционной экспозиции составила около 400 тысяч квадратных метров, на которых разместились 7795 экспонентов. За весь период проведения мероприятия комплекс Кантонской ярмарки посетили 600 тысяч человек.

Зарубежные покупатели и агенты по закупкам приняли в ней активное участие несмотря на пандемию и другие факторы. В общей сложности 18 промышленных и коммерческих организаций, включая Американскую торговую палату в Южном Китае и Корейское агентство по стимулированию торговли и инвестиций, организовали более 500 компаний-членов для участия в оффлайн-ярмарке. 18 всемирно известных компаний, включая Walmart, Staples и Auchan, также организовали присутствие своих покупателей на выставке. Для участия в Кантонской ярмарке были зарегистрированы покупатели из 228 стран и регионов, что способствовало дальнейшему повышению уровня разнообразия и глобализации.

«130-я Кантонская ярмарка прошла безупречно, продемонстрировав расширенный набор бизнес-моделей и функционал. Она успешно выполнила задачи по достижению цели, заключающейся в проведении инновационной ярмарки с особым вниманием к обеспечению безопасности, порядка и эффективности мероприятия, внеся свой вклад в содействие высококачественному развитию международной торговли и восстановление мировой экономики», — добавил Сюй Бин.

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https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair