GUANGZHOU, Chiny, 27 października 2021 r. /PRNewswire/ -- 130. Targi Importu i Eksportu w Chinach (Targi Kantońskie) zakończyły się 19 października. Xu Bing, rzecznik prasowy Targów Kantońskich i zastępca dyrektora generalnego Chińskiego Centrum Handlu Zagranicznego, podkreślił, że tegoroczna impreza realizowana pod hasłem: „Targi Kantońskie, Globalny Udział" otworzyła szerzej drzwi dla globalnych nabywców i przyciągnęła uwagę świata, promując rozwój oparty na obopólnych korzyściach.

Interaktywna informacja prasowa Multichannel dostępna jest tutaj: https://www.multivu.com/players/English/8973351-130th-canton-fair-china/

130. Targi Kantońskie zostały zainaugurowane bardzo uroczyście. Z powodzeniem przeprowadzono pierwsze Międzynarodowe Forum Handlu Rzeki Perłowej. Ceremonia otwarcia, która odbyła się w godzinach popołudniowych w dniu 14 października, była jednocześnie głównym forum Międzynarodowego Forum Handlu Rzeki Perłowej. Hasło przewodnie brzmiało: „Nowy rozwój Chin stwarza nowe możliwości dla świata", co miało podkreślić zaangażowanie kraju w kształtowanie i promowanie wolnego handlu. Jest to sygnał, że Chiny dzielą się możliwościami rozwoju ze światem, dążąc do kształtowania bardziej pomyślnej przyszłości.

Odnotowano znaczące wyniki w zakresie integracji online-offline. Około 26 tys. firm z kraju i zagranicy uczestniczyło w wydarzeniu przez internet, prezentując ponad 2,87 mln produktów, co stanowi wzrost o 113,6 tys. w porównaniu z poprzednią edycją imprezy. Łącznie platformę online odwiedzono 32,73 mln razy. Wystawcy nadawali transmisje na żywo 43 tys. razy, które przez internet obejrzało ponad 350 tys. osób. Powierzchnia wystawiennicza w trybie stacjonarnym wyniosła łącznie około 400 tys. metrów kwadratowych przy udziale 7795 wystawców. Zarejestrowano łącznie 600 tys. wejść na teren kompleksu Targów Kantońskich.

Pomimo pandemii i innych czynników zagraniczni nabywcy i przedstawiciele handlowi aktywnie uczestniczyli w imprezie. Za sprawą łącznie 18 organizacji przemysłowych i handlowych, w tym Amerykańskiej Izby Handlowej w Chinach Południowych i agencji promującej inwestycje w dziedzinie handlu ‒ Korea Trade-Investment Promotion Agency, ponad 500 firm członkowskich wzięło udział w targach stacjonarnych. Również 18 znanych na całym świecie przedsiębiorstw, takich jak Walmart, Staples czy Auchan, wydelegowało przedstawicieli handlowych do udziału w imprezie. Z kolei swój udział przez internet zgłosili nabywcy z 228 krajów i regionów, co jeszcze bardziej zwiększyło poziom różnorodności i globalizacji Targów Kantońskich.

„130. Targi Kantońskie przebiegały sprawnie, oferując bardziej różnorodne modele biznesowe i funkcje. Pomyślnie zakończyły się wszystkie zadania, które służyły realizacji wspólnego celu, jakim było przeprowadzenie innowacyjnych Targów, obfitujących w ciekawe wydarzenia, w sposób bezpieczny, uporządkowany i wysoce efektywny. Przyczyniły się one również do promowania wysokiej jakości rozwoju handlu międzynarodowego i globalnego ożywienia gospodarczego" ‒ dodał Xu Bing.

