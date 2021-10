A 130ª Feira do Cantão termina e testemunha a crescente inovação dos fabricantes chineses

GUANGZHOU, China, 27 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A 130ª Feira de Importação e Exportação da China (Feira do Cantão) foi encerrada em 19 de outubro. Xu Bing, porta-voz da Feira do Cantão e vice-diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China, disse que esta sessão da Feira do Cantão, com a filosofia "Feira do Cantão, Participação Global", abriu a porta mais amplamente para compradores globais e atraiu a atenção do mundo, contribuindo para um desenvolvimento em que todos saem ganhando.

Veja aqui o comunicado de imprensa multicanal e interativo: https://www.multivu.com/players/English/8973351-130th-canton-fair-china/

A 130ª Feira do Cantão realizou uma grande cerimônia de abertura. O primeiro Pearl River International Trade Forum foi realizado com sucesso. A cerimônia de abertura na tarde de 14 de outubro também foi o principal fórum do Pearl River International Trade forum. O tema do fórum principal foi "O novo desenvolvimento da China oferece novas oportunidades para o mundo", destacando o compromisso da China de se abrir e promover o livre comércio, que é um sinal da China compartilhando oportunidades de desenvolvimento com o mundo para ter um futuro mais brilhante.

Resultados notáveis foram alcançados na integração on-line/off-line. Cerca de 26.000 empresas nacionais e internacionais participaram on-line, fazendo o upload de mais de 2,87 milhões de produtos, um aumento de 113.600 em comparação com a última sessão. A plataforma on-line teve 32,73 milhões de visitas acumuladas. Os expositores transmitiram ao vivo 43.000 vezes cumulativamente, com mais de 350.000 pessoas assistindo on-line. A área de exposição off-line totalizou cerca de 400.000 metros quadrados com 7.795 expositores participantes. O complexo da Feira do Cantão recebeu 600.000 visitas cumulativamente.

Apesar da pandemia e de outros fatores, os compradores estrangeiros e os agentes de compras ainda participaram ativamente. Um total de 18 organizações industriais e comerciais, incluindo a Câmara de Comércio Americana no Sul da China e a Agência de Promoção de Investimento e Comércio da Coreia, reuniu mais de 500 empresas membros para participar da feira off-line. E 18 empresas de renome internacional, como o Walmart, Staples e a Auchan organizaram compradores para se abastecerem na feira também. Compradores de 228 países e regiões se inscreveram on-line para participar, expandindo ainda mais o nível de diversidade e globalização da Feira do Cantão.

"A 130ª Feira do Cantão foi realizada sem problemas com mais modelos e funções de negócios. Concluiu com sucesso a missão de oferecer uma feira inovadora com destaques para a forma segura, ordenada e altamente eficiente, e contribuiu para promover o desenvolvimento de alta qualidade do comércio internacional e para a recuperação econômica global", acrescentou Xu Bing.

FONTE Canton Fair

Related Links

https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair