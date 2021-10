130ª Feira de Cantão revela mascotes "Haobao Bee" e "Haoni Honey"

"As abelhas representam lealdade, diligência, unidade e dedicação. São um símbolo multicultural positivo com reconhecimento internacional e representam perfeitamente a função, posicionamento, papel e contribuição da Feira de Cantão, refletindo a lealdade, coragem, espírito de perseverança, reforma e inovação das pessoas da Feira de Cantão, bem como a promoção ativa do desenvolvimento de uma economia mundial aberta por parte da China e a geração de novas oportunidades com o novo desenvolvimento da China", disse Chu Shijia, vice-presidente e secretário-geral da Feira de Cantão, e diretor geral do Centro de Comércio Exterior.

O adorável par de abelhas chama-se "Hao Bao" e "Hao Ni". "Hao Bao" é o nome do mascote macho, com o som da palavra bao semelhante à palavra "bee" (abelha, em inglês). Ele dá a sensação de preciosidade e perseverança para simbolizar como a Feira de Cantão é um tesouro brilhante e radiante na história do desenvolvimento do comércio exterior da China, que fez contribuições importantes para a abertura do país e para o desenvolvimento econômico e social.

"Hao Ni", que tem o som parecido com "honey" (mel, em inglês), é a fêmea e representa a amizade e a beleza da Feira de Cantão como um vínculo de amizade e ponte para o comércio. A feira desempenha um papel fundamental na promoção de intercâmbios amigáveis entre o povo chinês e o mundo, atuando essencialmente como o cartão de visita de ouro da China.

Ambos os nomes têm a palavra "hao", que significa "bom" em chinês, refletindo a bondade dos vendedores, dos compradores, da China e do mundo. As antenas em suas cabeças representam as qualidades de interconexão e benefícios mútuos da Feira de Cantão. "Honey" usa uma kapok vermelha na cabeça, que é a flor da cidade de Guangzhou, enquanto as asas com redes hexagonais de "Bee" representam a capacidade da Feira de Cantão de inovar por meio do progresso tecnológico.

Os mascotes também incorporam os conceitos de paz, desenvolvimento, cooperação e ganho mútuo da China à medida que o país se abre continuamente, oferecendo ao mundo a manufatura, inovação, marcas e tecnologias chinesas e contribuindo para o desenvolvimento constante da economia global, proporcionando uma vida melhor para todas as pessoas.

Os movimentos de corrida e salto dos dois mascotes e seus braços abertos e sorrisos alegres representam a recepção sincera e calorosa da Feira de Cantão aos amigos do mundo todo, mostrando a determinação da China de abrir suas portas, continuar a ampliar a abertura e abraçar o mundo, construindo comunidades com um futuro compartilhado.

"Os novos mascotes 'Hao Bao' e 'Hao Ni' assumirão papéis centrais na promoção mundial da Feira de Cantão e aprofundarão ainda mais suas credenciais, de modo a atender melhor às estratégias nacionais, à abertura geral, ao desenvolvimento inovador do comércio exterior e à construção do novo paradigma de desenvolvimento", disse Chu.

