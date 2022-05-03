131-я Кантонская ярмарка: развитие торговли способствует восстановлению мировой экономики

ГУАНЧЖОУ (Китай), 3 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- 131-я Кантонская ярмарка, которая проходила виртуально с 15 по 24 апреля, расширила глобальную сеть продаж и маркетинга, стимулируя торговое сотрудничество с рекордным числом зарубежных покупателей из 228 стран и регионов мира. В этой весенней ярмарке приняло участие 536 тысяч человек, что на 41,8 % больше по сравнению со 130-й ярмаркой.

Ознакомиться с интерактивным многоканальным пресс-релизом можно здесь: https://www.multivu.com/players/English/9044851-131st-canton-fair-china/

Посвященная теме «Кантонская ярмарка — глобальное участие», 131-я Кантонская ярмарка полностью оптимизировала свою официальную платформу, создав разделы для поиска поставщиков и производителей, информации о выпуске новых продуктов, установления связей с экспонентами и пр. Эта высокоэффективная, универсальная и работающая через любые границы торговая платформа позволяет продавцам и покупателям со всего мира делать заказы из любой точки мира.

В рамках этого мероприятия 25 500 компаний представили свои продукты и бренды, продемонстрировав более 3-х млн наименований продукции, треть из которых являются новинками. Обе эти цифры отражают новые рекорды в истории Кантонской ярмарки.

«В связи с непрерывным развитием новых технологий, процессов и моделей быстро появляется и растет большое число интеллектуальных, экологически чистых и низкоуглеродных продуктов, разработанных самими производителями. Кантонская ярмарка — это платформа, где весь мир может познакомиться с последними достижениями китайского производства, творческого потенциала, технологий и брендов, демонстрирующих высокую устойчивость внешней торговли Китая», — заявил представитель Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин (Xu Bing).

На Кантонской ярмарке 147 ведущих компаний из 24 отраслевых групп провели 150 презентаций новой продукции по пяти основным темам: передовые технологии, интеллектуальное производство, повышение качества жизни, низкоуглеродные и экологически чистые продукты и торговые услуги.

Кроме того, на ярмарке также присутствовали 974 компании из зоны стимулирования сельских районов, которые представили 49 200 продуктов и заключили сделки, способствующие масштабному и специализированному развитию брендов местных отраслей.

В ходе Кантонской ярмарки, принявшей представителей 57 стран и регионов по всему миру, были проведены дополнительные мероприятия под названием Trade Bridge («Торговый мост»), в которых приняли участие в общей сложности 4000 зарубежных покупателей, налаживая контакты с китайскими компаниями и брендами. Общее количество просмотров восьми эпизодов мероприятия «Откройте Кантонскую ярмарку с Пчелой и Медом» составило 1,48 млн.

Кроме того, на ярмарке была представлена программа глобального партнерства, в рамках которой были подписаны соглашения о сотрудничестве с промышленными и коммерческими организациями из 14 стран-членов ВРЭП. В настоящее время Кантонская ярмарка насчитывает 170 партнеров по всему миру и продолжает расширять свою глобальную сеть.

Более подробная информация представлена на сайте https://www.cantonfair.org.cn/en-US

SOURCE Canton Fair