131. Targi Kantońskie: rozwój handlu o wysokiej jakości wspiera odbudowę globalnej gospodarki

GUANGZHOU, Chiny, 5 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- 131. Targi Kantońskie, które odbyły się w formie wirtualnej w dniach od 15 do 24 kwietnia, poszerzyły jeszcze bardziej globalną sieć sprzedaży i marketingu w celu promocji współpracy handlowej przy rekordowej liczbie 536000 zagranicznych nabywców z 228 krajów i regionów całego świata biorących udział w wiosennej edycji targów, co oznacza wzrost o 41,8% w stosunku do 130. Targów.

Interaktywna informacja prasowa jest dostępna tutaj: https://www.multivu.com/players/English/9044851-131st-canton-fair-china/ .

Zorganizowane pod hasłem „Targi Kantońskie. Globalny udział." ("Canton Fair. Global Share"), 131. Targi Kantońskie w pełni zoptymalizowały swoją oficjalną platformę w celu udostępnienia sekcji umożliwiających kontakt pomiędzy dostawcami a kontrahentami, sekcji nowych produktów, komunikacji pomiędzy wystawcami i wiele więcej, aranżując wysoce wydajną, wszechobecną i nieograniczoną granicami platformę handlową, która pozwala sprzedawcom i nabywcom na realizację zamówień z każdego zakątka świata.

Łącznie 25500 wystawców przedstawiło swoje produkty i marki podczas Targów Kantońskich, prezentując ponad trzy miliony przedmiotów, przy czym jedną trzecią tej liczby stanowią premierowe produkty. Obydwie liczby to nowe rekordy w historii Targów Kantońskich.

„Pojawia się wiele inteligentnych, ekologicznych i niskoemisyjnych produktów objętych niezależnymi prawami własności intelektualnej, przy czym liczba ta dynamicznie rośnie wraz z nieustannym rozwojem nowych technologii, procesów i modeli. Targi Kantońskie stanowią platformę umożliwiającą przedstawienie światu najnowszych chińskich osiągnięć w zakresie zaawansowanej produkcji, kreatywności, technologii i marek, uwidaczniając tym samym wysoką odporność handlu zagranicznego Chin" - powiedział Xu Bing, rzecznik prasowy Targów Kantońskich i zastępca dyrektora generalnego Chińskiego Centrum Handlu Zagranicznego.

Targi Kantońskie zapewniły możliwość organizacji premier 150 nowych produktów oferowanych przez 147 największych firm z 24 grup handlowych, zaklasyfikowanych do pięciu głównych kategorii tematycznych: zaawansowane technologie, inteligentna produkcja, lepsze życie, niska emisja CO2 i ekologiczne produkty oraz usługi handlowe.

Ponadto w targach wzięło udział 947 firm w strefie rewitalizacji obszarów wiejskich, które przedstawiły 49200 produktów i podpisały zamówienia w celu przyspieszenia skalowalnego rozwoju lokalnych sektorów gospodarki obejmujących specjalistyczne produkty o oznaczonym pochodzeniu.

Nie były to jedyne wydarzenia w ramach „Mostu Handlowego" podczas Targów Kantońskich, które dotarły do 57 krajów i regionów świata, przy łącznej liczbie 4000 uczestniczących nabywców zagranicznych wyrażających chęć nawiązania kontaktu z chińskimi firmami i markami. Osiem odcinków relacjonowanego na żywo wydarzenia pt. „Odkryj Targi Kantońskie poprzez pszczoły i miód" przyciągnęło łącznie 1,48 milionów widzów.

Globalny program partnerski również był promowany podczas targów, przy czym zawarto umowy o współpracę z instytucjami branżowymi i handlowymi z 14 państw członkowskich Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP). Targi Kantońskie obecnie mają 170 międzynarodowych partnerów i poszerzyły swoją globalną sieć.

Więcej informacji na stronie: https://www.cantonfair.org.cn/en-US

SOURCE Canton Fair