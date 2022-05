131ª Feira de Cantão: desenvolvimento comercial de alta qualidade impulsiona recuperação econômica global

GUANGZHOU, China, 3 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A 131a Feira de Cantão, realizada virtualmente de 15 a 24 de abril, ampliou ainda mais sua rede global de vendas e marketing para promover a cooperação comercial com um número recorde de 536 mil compradores estrangeiros de 228 países e regiões do mundo participando da Feira da Primavera, um aumento de 41,8% em relação à 130a edição da feira.

Com o tema "Feira de Cantão, Participação Global", a 131a Feira de Cantão otimizou totalmente sua plataforma oficial para implementar seções para correspondência entre fornecedores e vendedores, lançamentos de novos produtos, conexões com expositores e muito mais, estruturando uma plataforma comercial altamente eficiente, onipresente e sem fronteiras que permite que vendedores e compradores globais assinem pedidos de qualquer lugar do mundo.

Um total de 25.500 empresas expositoras apresentaram seus produtos e marcas na Feira de Cantão, apresentando mais de três milhões de itens, um terço dos quais são lançamentos de novos produtos. Esses dois números representam novos recordes na história da Feira de Cantão.

"Um grande número de produtos inteligentes, ecológicos e de baixo carbono com direitos de propriedade intelectual independentes estão surgindo e crescendo rapidamente, com o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias, processos e modelos. A Feira de Cantão é uma plataforma para mostrar ao mundo as mais recentes conquistas da fabricação avançada, criatividade, tecnologias e marcas da China, demonstrando a forte resiliência do comércio exterior da China", disse Xu Bing, porta-voz da Feira de Cantão e vice-diretor geral do Centro de Comércio Exterior da China.

A Feira de Cantão reuniu 147 empresas de 24 grupos comerciais para sediar 150 eventos de lançamento de novos produtos sob cinco temas principais: tecnologia avançada, fabricação inteligente, criar uma vida melhor, produtos de baixo carbono e ecológicos e serviços comerciais.

Além disso, a Feira também contou com 974 empresas da zona de vitalização rural que reuniram 49.200 produtos e assinaram pedidos para impulsionar o desenvolvimento escalonado, de marca e especializado dos setores locais.

Outros eventos de caráter "Ponte Comercial" foram realizados durante a Feira de Cantão, que atingiu 57 países e regiões em todo o mundo, com participação total de quatro mil compradores estrangeiros estabelecendo conexões com empresas e marcas chinesas. Os oito episódios do evento "Descubra a Feira de Cantão com Bee e Honey", transmitidos ao vivo, atraíram uma audiência total de 1,48 milhão de espectadores.

O programa de parceria global também foi promovido na Feira, com assinatura de acordos de cooperação entre instituições da indústria e comércio dos 14 países membros da RCEP. A Feira de Cantão agora tem 170 parceiros globais e ampliou ainda mais sua rede global.

FONTE Canton Fair

