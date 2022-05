131. Kantonský veľtrh: kvalitný rozvoj obchodu podporuje oživenie svetového hospodárstva

KANTON, Čína, 3. mája 2022 /PRNewswire/ -- 131. Kantonský veľtrh, ktorý sa konal prakticky od 15. do 24. apríla, ďalej rozšíril svoju globálnu predajnú a marketingovú sieť na podporu obchodnej spolupráce, pričom na jarnom veľtrhu sa zúčastnil rekordný počet 536 000 zahraničných kupujúcich z 228 krajín a regiónov sveta, čo predstavuje 41,8-percentný nárast oproti 130. veľtrhu.

131. ročník Kantonského veľtrhu s mottom „Kantonský veľtrh, globálny podiel" (Canton Fair, Global Share) plne optimalizoval svoju oficiálnu platformu, aby vytvoril sekcie na spájanie dodávateľov a predajcov, uvádzanie nových produktov, prepojenie vystavovateľov a ďalšie, čím vytvoril vysoko efektívnu, všadeprítomnú a bezhraničnú obchodnú platformu, ktorá umožňuje globálnym predajcom a kupujúcim podpisovať objednávky z ktoréhokoľvek miesta na svete.

Na Kantonskom veľtrhu predstavilo svoje výrobky a značky 25 500 vystavovateľov, ktorí prezentovali viac ako tri milióny položiek, z ktorých tretinu tvorili novinky. Obe tieto čísla predstavujú nové rekordy v histórii Kantonského veľtrhu.

„Vzniká a rýchlo rastie veľké množstvo inteligentných, ekologických a nízkouhlíkových výrobkov s nezávislými právami duševného vlastníctva, pričom sa neustále vyvíjajú nové technológie, postupy a modely. Kantonský veľtrh je platformou, ktorá ukazuje svetu najnovšie úspechy modernej čínskej výroby, kreativity, technológií a značiek a demonštruje silnú odolnosť čínskeho zahraničného obchodu," povedal Xu Bing, hovorca Kantonského veľtrhu a zástupca generálneho riaditeľa Čínskeho centra zahraničného obchodu.

Kantonský veľtrh pritiahol 147 špičkových spoločností z 24 obchodných skupín, ktoré zorganizovali 150 podujatí zameraných na uvedenie nových výrobkov na trh v rámci piatich hlavných tém: pokročilé technológie, inteligentná výroba, lepší život, nízkouhlíkové a ekologické výrobky a obchodné služby.

Okrem toho sa na veľtrhu predstavilo aj 974 spoločností v zóne oživenie vidieka, ktoré priniesli 49 200 výrobkov a podpísali objednávky, aby posunuli vpred vyvážený, značkový a špecializovaný rozvoj miestneho priemyslu.

Počas Kantonského veľtrhu sa uskutočnilo viac podujatí „Trade Bridge" (Obchodný most), ktoré oslovili 57 krajín a regiónov sveta a na ktorých sa zúčastnilo celkovo 4 000 zahraničných kupujúcich, aby nadviazali kontakty s čínskymi spoločnosťami a značkami. Osem epizód živého vysielania „Discover Canton Fair with Bee and Honey" (Objavte Kantonský veľtrh so včelami a medom) zaznamenalo celkovú sledovanosť 1,48 milióna divákov.

Na veľtrhu bol propagovaný aj program globálneho partnerstva, v rámci ktorého boli podpísané dohody o spolupráci s priemyselnými a obchodnými inštitúciami zo 14 členských krajín Regionálneho všeobecného hospodárskeho partnerstva (RCEP). Kantonský veľtrh má v súčasnosti 170 globálnych partnerov a ďalej rozšíril svoju globálnu sieť.

