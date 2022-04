131ª Feira de Cantão organiza primeiro evento promocional “Descubra a Feira de Cantão com Bee e Honey”

GUANGZHOU, China, 18 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A 131a Feira de Cantão organizou o primeiro evento "Descubra a Feira de Cantão com Bee e Honey" em 15 de abril no Facebook, atraindo mais de 183 mil espectadores do mundo todo. O mascotes anfitriões Bee e Honey apresentaram ao público global os principais fabricantes de eletrodomésticos e eletrônicos da China.