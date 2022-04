131ª Feira de Cantão será lançada on-line de 15 a 24 de abril

Mais de 25 mil expositores do mundo todo exibirão seus produtos em 50 áreas de exposição em 16 categorias, além de uma área designada para "vitalização rural" para todos os expositores de regiões menos desenvolvidas. O site oficial da Feira de Cantão contará com exposições e expositores, conexão para empresas em todo o mundo, lançamentos de novos produtos, salas de exposição virtuais, bem como serviços de suporte como imprensa, eventos e suporte a conferências.

Para melhorar a experiência do usuário com conexões comerciais mais eficientes, a Feira de Cantão aplicou otimização contínua às funções e serviços que viabilizam e apoiam a interação e as transações comerciais entre várias partes, a fim de descobrir o potencial de mercado na China.

A feira está lançando uma série de eventos promocionais em diferentes formatos para promover a cooperação entre empresas globais e empresas chinesas. Atividades de destaque "Descubra a Feira de Cantão com Bee e Honey" com oito temas diferentes serão lançadas para mostrar o desenvolvimento da fabricação inteligente da China. Os eventos também incluem 50 atividades "Trade Bridge", que já contaram com a inscrição de quase 20 empresas multinacionais líderes, como Auchan, Telos, X5 e Koper, e mais de 400 compradores profissionais. Entre elas estão atividades de matchmaking, que têm o objetivo de conectar empresas multinacionais e fabricantes chineses, além de compradores de grandes clusters industriais chineses e marcas estrangeiras.

Os eventos também convidarão especialistas de agências internacionais de promoção comercial, associações de negócios, think tanks e provedores de serviços comerciais para compartilharem informações sobre políticas comerciais, tendências de mercado, vantagens industriais e tendências setoriais, incluindo um discurso de especialistas da PwC sobre interpretação de políticas e análise de mercado da RCEP, bem como um relatório compartilhado pelo SGS Group sobre os desenvolvimentos mais recentes do setor de alto valor.

Essa Feira de Cantão é gratuita para os expositores e plataformas de comércio eletrônico internacionais que participarem dos eventos satélite. Os compradores podem encontrar e compartilhar oportunidades de negócios e buscar o desenvolvimento comum aqui.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1782701/20220407194616.jpg

FONTE Canton Fair

