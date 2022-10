132ª Feira de Cantão realiza primeiro passeio virtual com mascotes Bee e Honey

GUANGZHOU, China, 17 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O primeiro passeio virtual Discover Canton Fair with Bee and Honey foi realizado com sucesso em 15 de outubro por meio da nova plataforma de mídia e do site oficial da Feira de Cantão. A transmissão ao vivo com o tema "Casa Inteligente, Vida Inteligente" foi apresentada pelos mascotes Bee e Honey enquanto eles interagiram com quatro importantes expositores – Gree Electric Appliances Inc de Zhuhai, Guangzhou Havit Technology Company Ltd, Guangdong Willing Technology Corporation e Foshan Aiting Electrical Appliances – que apresentaram seus produtos mais recentes. Mais de 108 mil seguidores de redes sociais de 200 países acessaram e participaram do passeio.

As quatro empresas de eletrodomésticos apresentaram diversos produtos inteligentes, como aquecedores de rodapé, umidificadores ultrassônicos, smartwatches, fones de ouvido para gaming, seladoras a vácuo, espumadores de leite, grelhas de churrasco multifuncionais, fogões por indução e panelas de pressão elétricas.

Por meio da conexão entre plataformas nacionais e internacionais, o passeio Discover Canton Fair with Bee and Honey tem como objetivo envolver os compradores, enfatizar as principais áreas de exposição de interesse, promover clusters industriais e facilitar o engajamento e as transações comerciais entre expositores e compradores.

O passeio ao vivo foi amplamente aplaudido pelas empresas e seguidores das redes sociais. "Esse evento é muito significativo. Assistiremos à transmissão ao vivo das próximas sessões", disseram Rahil Ahmad Khan e Kutbuddin Master, da Índia, expressando interesse por produtos de vidro.

Baasanjav Tsogtbaatar, da Ulaanbaatar, da Mongólia, interessou-se pelos eletrodomésticos práticos expostos pela Gree Electric Appliances e gostaria de obter as informações de contato específicas da empresa. Com a ajuda da equipe da feira, ele entrou em contato com a Gree.

Após ter visitado a China e comprado produtos da China, o nigeriano Ezeibe Abacha descobriu que a Feira de Cantão reúne as melhores empresas exportadoras da China. Assistindo ao passeio virtual Discover Canton Fair with Bee and Honey, ele explorará ainda mais seus produtos chineses favoritos por meio da plataforma da Feira de Cantão.

De 16 a 22 de outubro, outros sete passeios Discover Canton Fair with Bee and Honey, com os temas "moda chique clássica e moderna", "o aconchego da decoração da casa oferece qualidade de vida", "presentes requintados, estilo elegante", "ferramentas de qualidade, ajudantes confiáveis", "negócios e lazer, mude como você quiser" etc., serão transmitidos ao vivo para o mundo todo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1922370/image_5003628_31793043.jpg

FONTE Canton Fair

