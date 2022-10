La 132ª Feria de Cantón celebra su primera gira virtual con las mascotas Bee y Honey

GUANGZHOU, China, 18 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- La primera gira virtual de Discover Canton Fair with Bee and Honey se celebró con éxito el 15 de octubre a través de la nueva plataforma de medios y el sitio web oficial de la Feria de Cantón. Las mascotas Bee y Honey fueron las encargadas de retransmitir en directo el tema "Hogar inteligente, vida inteligente" mientras interactuaban con cuatro expositores principales, Gree Electrical Appliances Inc de Zhuhai, Guangzhou Havit Technology Company Ltd, Guangdong Willing Technology Corporation y Foshan Aiting Electrical Appliances del sector de los electrodomésticos, que presentaron sus últimos productos. Más de 108.000 seguidores de las redes sociales, procedentes de 200 países, participaron y se involucraron en la gira.

Las 4 empresas de electrodomésticos presentaron una gran variedad de productos inteligentes, como calefactores de zócalo, humidificadores ultrasónicos, relojes inteligentes, auriculares para juegos, selladores al vacío, espumadores de leche, parrillas de barbacoa multifuncionales, cocinas de inducción y ollas a presión eléctricas.

A través de la conexión de plataformas nacionales e internacionales, Discover Canton Fair with Bee and Honey está orientada a atraer a los compradores, haciendo hincapié en las áreas de exposición clave de interés y promoviendo los grupos industriales, facilitando el compromiso y las transacciones comerciales entre expositores y compradores.

La gira en directo fue muy aplaudida por las empresas y los seguidores de las redes sociales. "Este evento es muy significativo. Veremos la retransmisión en directo de las sesiones de seguimiento", afirmaron Rahil Ahmad Khan y Kutbuddin Master, de la India, que manifestaron su interés por los productos de vidrio.

Baasanjav Tsogtbaatar, de Ulaanbaatar (Mongolia), se sintió atraído por los prácticos aparatos expuestos por Gree Electric Appliances y esperaba obtener la información de contacto específica de la empresa. Con la ayuda del personal de la Feria, ha establecido contacto con Gree.

El nigeriano Ezeibe Abacha, que ha visitado China y se ha abastecido de productos de este país, se entera de que la Feria de Cantón reúne a las mejores empresas exportadoras de China. A través de la visita virtual Discover Canton Fair with Bee and Honey, explorará más a fondo sus productos chinos favoritos a través de la plataforma de la Feria de Cantón.

Del 16 al 22 de octubre, se retransmitirán en directo a nivel mundial otras 7 giras Discover Canton Fairs with Bee and Honey con los temas "Chic clásico, moda de tendencia", "La calidez de la decoración del hogar aporta calidad de vida", "Regalos exquisitos, estilo elegante", "Herramientas de calidad, ayudantes fiables", "Negocios y ocio, cambia como quieras", etc.

