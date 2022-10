132e Canton Fair verzamelt verwarmingsproducten om de kou deze winter te verdrijven

GUANGZHOU, China, 18 oktober 2022 /PRNewswire/ -- Op 15 oktober ging de 132e Canton Fair van start en presenteerde een verscheidenheid aan verwarmingsproducten die kopers uit Europa en Noord-Amerika zullen helpen om de kou te verdrijven en zich deze winter warm te houden.

132nd Canton Fair Gathers Heating Commodities to Dispel the Cold This Winter

Volgens statistieken van China's Algemene Douaneadministratie importeerde de EU in juli 1,29 miljoen elektrische dekens uit China, een groei van 150% op jaarbasis. China's totale export van warmtepompen was in de eerste helft van dit jaar goed voor 3,62 miljard yuan; meer dan 70% hiervan wordt geëxporteerd naar de Europese markt.

In overeenstemming met het "Canton Fair Warm Winter Program" toonden thermische en verwarmingsproducten, waaronder door mobiele apparaten bestuurde verwarmingen, verwarmingsdekens, fluwelen lakensets en kasjmieren kleding, het beste van China's productie.

De slimme convectieverwarmer met inverter, van Foshan Shunde Big Climatic Manufacture, maakt gebruik van een gepatenteerde frequentieconversietechnologie, die een nauwkeurige temperatuurregeling van ± 1 ℃ biedt en 30% elektriciteit bespaart. De gepatenteerde verwarmingstechnologie van het egeltype kan het luchtcontact met 36% verhogen, wat de verwarmingsprestaties aanzienlijk verbetert. Deze komt ook met bescherming tegen oververhitting en storten.

De verwarmingsdeken van de Zhejiang Hualian Group maakt gebruik van PTC-technologie voor een intelligente constante temperatuurregeling en levert snelle en gelijkmatige verwarmingsprestaties. De verwarmingsdeken is geweven met TACHIBANA's dubbele helix-verwarmingsdraden, die 35.000 strenge vouwtests en 168 uur hoge temperatuurtests hebben doorstaan, en kan zowel in de machine als met de hand worden gewassen.

Ook de verwarmingsonderdeken van de Chengdu Rainbow Appliance Group trekt de aandacht wegens de milieuvriendelijke materialen. Deze deken maakt een snelle verwijdering van vochtig beddengoed mogelijk en is uitgerust met zeven temperatuurinstellingen.

Van de fabrikanten van verwarmings- en verwarmingsproducten, zoals High Hope International Group Jiangsu Champion Holdings Ltd., High Hope Zhongding Corporation, Tianjin Huitian Aixin Handknitting Tech Co. en Raidyboer Fashion Garment Co., Ltd, worden thermische en verwarmende kleding en accessoires gepresenteerd tijdens de online show, zoals van kasjmier en zijde gemaakte kleding, gewatteerde jassen, handschoenen, sjaals, thermisch ondergoed, verwarmende plakpads en fluwelen lakensets.

De China Import en Export Fair, ook bekend als de Canton Fair, werd in het leven geroepen in de lente van 1957. De beurs wordt elke lente en herfst gehouden in Guangzhou en is een uitgebreid internationaal handelsevenement met de langste geschiedenis en de grootste omvang in China. De Canton Fair wordt beschouwd als de barometer of windvaan van China's buitenlandse handel.

Voor meer informatie en mogelijkheden kunt u zich registreren op https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email.

