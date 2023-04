133.ª Feria de Cantón:Exquisitos juguetes y decoraciones para el hogar deslumbran a clientes de todo el mundo

-133.ª Feria de Cantón: Exquisitos juguetes y decoraciones para el hogar con gran ingenio deslumbran a los clientes de todo el mundo

GUANGZHOU, China, 28 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A medida que la segunda fase de la 133.ª Feria de Importación y Exportación de China ("Feria de Cantón", "la Feria") llega a su fin, la exposición ofrece una impresionante exhibición de juguetes y decoraciones de casi 1.600 expositores. Decenas de miles de piezas de juguetes de peluche, porcelana fina y exquisitas decoraciones para el hogar y el jardín han deslumbrado a compradores de todos los rincones del mundo.

Dehua Hengfei Arts Co., Limited ("Hengfei") exhibe su última colección de jarrones de cerámica con temas de primavera en la Feria. Fabricados con material cerámico cocido a alta temperatura, los jarrones cuentan con una superficie esmerilada y lisa. La textura en forma de hoja complementa el diseño achatado del cuerpo de la botella, lo que da como resultado una experiencia sensorial elegante, refrescante y artística.

"Como empresa con raíces en la antigua capital de la porcelana de China, Dehua, Hengfei se complace en exhibir nuestras artesanías y obsequios de cerámica de alta calidad al mundo a través de la plataforma integral de comercio internacional de la Feria de Cantón", dijo la señora Zhuang Huiji, gerente de Hengfei. "Esperamos ofrecer a los consumidores la oportunidad de apreciar las ideas y los diseños innovadores elaborados en China a través de nuestros productos".

Shanghai Oriland Toys Co., Ltd. ("Oriland") presenta su última gama de juguetes que incluye juguetes de peluche luminosos, juguetes de peluche con bolsa de aire, bandas de felpa y juguetes de peluche de materiales ecológicos. El juguete de peluche luminoso no solo cuenta con el mismo tacto suave y un diseño de formas variadas y adorables que los juguetes de peluche tradicionales, sino que también puede brillar en la oscuridad con el uso de textiles luminosos que absorben los rayos ultravioleta, la luz e incluso la luz solar para crear un cautivador espectáculo, atrayendo gran atención y entusiasmo en la Feria.

Mr. Ou Design & Export Co., Ltd. ("Mr. Ou Design") impresiona a los visitantes de la feria con su hermosa decoración para el hogar, el jardín y el festival, lo que le otorga grandes elogios de los compradores globales por su excelente diseño y apariencia del producto.

"Nuestro enfoque en Mr. Ou Design es satisfacer las necesidades genuinas de los consumidores en todo el mundo", dijo Ou Jianhao, gerente general de Mr. Ou Design. "Nos esforzamos por optimizar la estética y los adornos de nuestros productos al tiempo que ampliamos su practicidad, como las capacidades de almacenamiento y plantación".

Estos exquisitos artículos están destinados a embellecer la vida de los consumidores de todo el mundo, agregando un toque de belleza y alegría a su vida diaria.

Para obtener más información sobre los exquisitos juguetes y decoraciones para el hogar en la 133.ª Feria de Cantón, póngase en contacto con: sra. Cai, [email protected]

