140 empresas tecnológicas francesas en la CES 2022 de Las Vegas

Business France y Team France Export congregarán a 8 regiones francesas y 3 socios privados: La Poste, EDF y Le village by CA, con un total de 140 empresas exhibidas en la Venetian Expo, bajo el lema French Tech.

24 de las 140 startups presentes acuden con el apoyo de Business France tras haber sido seleccionadas por un jurado de expertos por el carácter innovador de sus productos, con el objetivo de tomar contacto con clientes y inversores potenciales que persiguen las últimas tendencias del mercado en diversos campos. La delegación reunirá a expositores de diversos sectores tecnológicos: IoT & wearables, entretenimiento, bienestar, movilidad, ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica, etc.

Entre las innovaciones más interesantes que presentarán nuestros expositores este año, podemos señalar el mini lavavajillas conectado "Bob" destinado al mercado estadounidense de Daan Technologies, la tecnología desarollada por Lify Air de detección del nivel de polen presente en el aire , el casco inteligente que trae mayor seguridad en la conducción de motocicletas de Tali Connected, y los pedales de Sim racing de alto rendimiento de Venym. A continuación encontrará más información sobre toda la delegación.

OPORTUNIDADES PARA ESTABLECER CONTACTOS

Los 4 días de la feria estarán amenizados por varios eventos, como el Coffee Break organizado por los 3 socios de Business France en el pabellón French Tech (stand 60407): BNP Paribas (Bank of the West y WAI by BNP Paribas), Inpi y Dassault Systèmes. El Coffee Break reunirá a distribuidores internacionales y empresas francesas.

El 5 de enero se celebrará una velada francesa a través de una invitación.

"Para ayudar a los ganadores franceses a mejorar sus encuentros in situ o en línea, Business France organiza sesiones de coaching antes del CES. Este tipo de encuentros requiere una preparación, centrada en las acciones que optimizan las relaciones digitales. Estas startups podrán satisfacer la demanda de innovaciones" afirma Christelle Peyran, Responsable de Tecnología de Business France.

Business France es la agencia nacional de apoyo al desarrollo internacional de la economía francesa, encargada de favorecer el crecimiento de las exportaciones de las empresas francesas, así como de promover y facilitar las inversiones internacionales en Francia. Promueve las empresas, la imagen empresarial y el atractivo nacional de Francia como lugar de inversión, y dirige el programa de prácticas internacionales VIE.

