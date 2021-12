140 start-ups françaises au CES 2022 de Las Vegas

Business France et Team France Export réuniront 8 régions françaises et 3 partenaires privés : La Poste, EDF et Le village by CA, soit un total de 140 entreprises présentes au centre Venetian Expo, sous la bannière « French Tech ».

Parmi les 140 start-ups présentes, 24 bénéficient du soutien de Business France. Leurs produits ont été sélectionnés par un jury d'experts pour leur caractère innovant. Ces start-ups rencontreront des clients et des investisseurs potentiels à la recherche des dernières tendances du marché. La délégation sera composée d'exposants issus de l'IoT et wearables, divertissement, bien-être, mobilité, cybersécurité, intelligence machine, robotique, etc.

Parmi les innovations les plus passionnantes présentées par nos exposants cette année, Daan Technologies exposera son mini lave-vaisselle connecté, Bob, destiné au marché américain, Lify Air révèlera sa technologie capable de détecter la présence de pollen dans l'air, Tali Connected proposera un casque intelligent visant à améliorer la sécurité des motocyclistes et Venym soumettra ses pédaliers de sim racing haute performance. Retrouvez plus d'informations sur l'ensemble de la délégation ci-dessous.

POSSIBILITÉS DE RÉSEAUTAGE

Plusieurs événements ponctueront les quatre jours du salon, comme la Pause-café organisée dans le pavillon French Tech (Stand 60407) par les trois partenaires de Business France : BNP Paribas (Bank Of the West et WAI by BNP Paribas), Inpi et Dassault Systèmes. La Pause-café permettra de discuter avec des distributeurs internationaux et des entreprises françaises. Le 5 janvier, une soirée française accueillera ses hôtes sur invitation.

« Business France organise des séances de coaching avant le CES pour aider les lauréats français à qualifier leurs rencontres sur place ou en ligne. En effet, ce type d'événement nécessite une solide préparation. Le travail doit porter sur l'ensemble des actions visant à optimiser les relations numériques. Les start-ups seront en mesure de répondre à la demande d'innovations », a déclaré Christelle Peyran, directrice Tech de Business France.

Business France est l'agence nationale de soutien au développement international de l'économie française, chargée de favoriser la croissance des exportations des entreprises françaises, ainsi que de promouvoir et de faciliter les investissements internationaux en France. Elle assure la promotion des entreprises, de l'image de marque et de l'attractivité nationale de la France en tant que lieu d'investissement, et gère le programme de stages internationaux VIE.

