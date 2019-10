14a. Semana de la Cultura Latinoamericana anual, del 9 al 19 de noviembre de 2019, con eventos de música, teatro, danza, literatura y artes visuales en toda la Ciudad de Nueva York

NUEVA YORK, 31 de octubre de 2019 PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Pan American Musical Art Research (PAMAR - http://www.pamar.org), fundada en 1984 por la pianista Polly Ferman, nacida en el Uruguay, presenta la 14a. edición anual de la Semana de la Cultura Latinoamericana (LACW, por sus siglas en inglés), del 9 al 19 de noviembre de 2019. En apoyo al movimiento #MeToo #YoTambién, la LACW de este año presentará artistas mujeres de toda América. Para ver más detalles, visite http://www.lacw.net/.

Los eventos de la LACW 2019 producidos por PAMAR incluyen:

9 de noviembre, 7:00 p.m. - Afro-Venezuela Viva - Our Saviour's Atonement Lutheran Church/Cornerstone Center, 178 Bennett Ave., Manhattan

10 de noviembre, 4:30 p.m. - Sonidos de Latinoamérica - Greenwich House Music School, Renee Weiler Concert Hall, 46 Barrow St., Manhattan

11 de noviembre, 7:30 p.m. - Terra Nostra Ensemble - Iberia to Latin America - Greenwich House Music School, Weiler Hall

12 de noviembre, 6:30 p.m. - Daniel Binelli - Polly Ferman - Nick Danielson - Consulado General de la Argentina, 12 W 56 St., Manhattan

18 de noviembre, 7:30 p.m. - Harmonia del Parnàs ¡Oygan Una Xacarilla! Un Viaje Entre España y Las Américas - Greenwich House Music School, Weiler Hall

Otros eventos de la LACW 2019:

22-23 de noviembre, 8:00 p.m. - The Power of the Latina Voice - Ballet Hispánico at the Apollo Theater - Teatro Apollo, 253 W. 125 St., Manhattan

18 de noviembre, 6:00 p.m. - Lectura interactiva *Aymimadre!* - Centro Cívico Cultural Dominicano, 619 W. 145 St., Manhattan (entre Broadway y Riverside Dr.)

2 de octubre - 22 de noviembre, el horario de la galería es variable - Andrea Arroyo "Empower!" Exposición - Grady Alexis Gallery, el Taller Latino Americano, 215 E. 99 St. en Manhattan

Calendario completo de actividades: http://www.lacw.net/.

La LACW 2019 cuenta con apoyo parcial de fondos públicos del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Nueva York en asociación con el Ayuntamiento de la Ciudad, una subvención discrecional a través de la oficina del concejal de la Ciudad de Nueva York Ydanis Rodriguez, fondos de Upper Manhattan Empowerment Zone, Lower Manhattan Cultural Council (LMCC), y apoyo de El Diario Impremedia, De Norte a Sur, Arts of Tolerance, Foundation for Modern Music, Flamart – Unity Through the Arts y el Concurso Internacional de Piano "Cidade de Vigo". Visite a estos patrocinadores en http://www.lacw.net/sponsors.php.

Para consultas de prensa y más información acerca de la LACW 2019, póngase en contacto con Jeffrey James Arts Consulting en el 516-586-3433 o en jamesarts@att.net.

FUENTE Pan American Musical Art Research

