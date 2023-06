14º Fórum Internacional de Investimento e Construção em Infraestrutura começa em Macau

MACAU, 2 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- O 14º Fórum Internacional de Investimento e Construção em Infraestrutura ("IIICF" ou "o Fórum"), co-organizado pela China International Contractors Association e pelo Instituto de Promoção do Comércio e Investimento de Macau, teve início em Macau, em 1 de junho. Como um dos eventos anuais mais influentes no setor de infraestrutura global, o fórum deste ano, com o tema "Going Green, Digital and Smart, Financing Win-Win Cooperation", reuniu mais de 3.000 elites da indústria de mais de 700 instituições em mais de 60 países e regiões, incluindo 40 convidados de nível ministerial.

Guo Tingting, vice-ministro do comércio da China, Amarsaikhan Sainbuyan, vice-primeiro-ministro da Mongólia, Ding Yanzhang, presidente da Power Construction Corporation of China, Mike Elton Mposha, ministro do desenvolvimento e saneamento de água da Zâmbia, Dai Hegen, presidente do conselho do China National Chemical Engineering Group, e Lou Qiliang, presidente da CRRC Corporation, deram palestras no Fórum.

O Fórum contou com uma exposição especializada que atraiu um número inédito de expositores, superando as edições anteriores. Entre os participantes de destaque estavam China Communications Construction, China Construction Engineering, China Railway Construction, China Electric Power Construction CRRC Corporation, China Poly Group, China Metallurgical Corporation of China, China Nonferrous Metal Industry Norinco International, Engineering Genertec International, Beijing Urban Construction, Beijing Construction, Beijing Construction Engineering, Shanghai Tunnel Engineering, Shaanxi Construction Engineering, Hunan Construction Investment Group e outros contratantes de renome mundial, bem como Huawei, Caterpillar, XCMG, VOLUNCO, LiuGong e muitos outros fabricantes, fornecedores e instituições líderes do setor.

Durante a exposição, impressionantes 90% dos estandes apresentaram exposições especialmente projetadas para destacar três aspectos cruciais:

Conectividade regional, apresentando as conquistas notáveis alcançadas durante os dez anos de desenvolvimento da Iniciativa do Cinturão e Rota;

Liderança de baixo carbono e soluções orientadas para a ecologia: este segmento se concentrou na promoção de uma ampla gama de tecnologias de desenvolvimento ecológicas e de baixo carbono para projetos de infraestrutura, com exposições que enfatizaram inovações em energia limpa, cidades inteligentes e práticas de construção ecológicas, incluindo edifícios ecológicos;

Capacitação tecnológica e impulsionada por inteligência digital: demonstrando a proeza e o nível de inovação digital, esta parte destacou os recursos de soluções de mobilidade inteligentes, equipamentos de engenharia de ponta e materiais de construção avançados. Ela retratou efetivamente a força e os avanços tecnológicos dos contratantes chineses para um público global.

Para mais informações, acesse: http://en.iiicf.org/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2091518/IIICF.jpg

FONTE China International Contractors Association

