17. samit IFSB: Vytvorenie vízie pre vplyv a stabilitu

Dec 29, 2025, 15:13 ET
Od 2. do 4. februára sa v ománskom Maskate bude konať dlho očakávaný finančný samit, ktorého cieľom je pevne ukotviť toto odvetvie v budúcej architektúre globálnych financií
KUALA LUMPUR, Malajzia a MUSKAT, Omán, 29. december 2025 /PRNewswire/ -- Keďže islamské financie získavajú na medzinárodnej scéne čoraz väčší význam ako etický spôsob finančného sprostredkovania orientovaný na stabilitu, Rada pre islamské finančné služby (IFSB) pozýva odborníkov z finančného sektora na 17. samit IFSB, ktorý sa má konať od 2. do 4. februára 2026 v ománskom Maskate. Samit, ktorý organizuje Centrálna banka Ománu, spája tvorcov politík, regulačné orgány a globálnych lídrov, aby preskúmali možnosti reakcie tohto odvetvia na rýchlo sa meniace trhové podmienky a rastúce spoločenské očakávania.
Samit, zameraný na tému „Islamské financie pre budúcnosť: Prelomenie nových možností pre globálny vplyv" zdôrazňuje, ako sa islamské financie menia z reaktívneho na proaktívny prístup uprostred ekonomických a technologických turbulencií. Zároveň posilňujú nebankový finančný sektor, prehlbujú likviditu trhu prostredníctvom rozvoja sukuk a zlepšujú pripravenosť na krízy a finančné záchranné siete v rámci odvetvia. Zdôrazňuje tiež rolu islamských financií pri podpore finančnej inklúzie, sociálneho vplyvu, udržateľnosti a odolnosti voči klimatickej zmene, popri využívaní nových digitálnych technológií pre odolnejšiu budúcnosť.
Na podujatí vystúpia poprední rečníci vrátane vedúcich predstaviteľov Medzinárodného menového fondu (MMF), Islamskej rozvojovej banky (IsDB), Medzinárodnej asociácie poisťovateľov vkladov (IADI), Svetovej banky, Ázijskej rozvojovej banky (ADB) a Organizácie Spojených národov. Zídu sa na ňom aj guvernéri a vysokí predstavitelia z viac ako 30 jurisdikcií. Ich stanoviská pomôžu formovať strategické smerovanie odvetvia a ponúknu prehľad o globálnych trendoch, ktoré formujú islamské financie.
Samit, ktorý sa bude konať tri dni, zahŕňa verejný program pred samitom, ktorý sa zameria na širšie témy týkajúce sa líderstva, obchodných stratégií, posilnenia postavenia mládeže, zapojenia mimovládnych organizácií a úlohy ratingových agentúr. Tieto stretnutia oslovujú širšiu skupinu zainteresovaných strán a odrážajú záväzok IFSB podporovať informovanú, inkluzívnu a progresívnu diskusiu.
Pre členské organizácie IFSB je registrácia bezplatná a pre nečlenov je cena 400 USD. Vzhľadom na obmedzený počet miest by sa mali potenciálni delegáti zaregistrovať včas na stránke www.ifsb.org/17thsummit. Sledujte oficiálne kanály IFSB na sociálnych sieťach, kde nájdete aktuálne informácie o programe a rečníkoch.
