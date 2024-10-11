1MORE представляет SonoFlow Pro HQ51, расширяя границы звука Hi-Res по наилучшей цене

Полноразмерные наушники 1MORE SonoFlow Pro HQ51 разрушают барьеры качества звука, обеспечивая качество звучания премиум-класса и высокую функциональность при конкурентоспособной цене.

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 11 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- 1MORE, ведущий новатор в области акустики, с гордостью представляет долгожданные полноразмерные наушники с шумоподавлением SonoFlow Pro HQ51. Объединяя передовые технологии, сертификацию соответствия звучания стандарту Hi-Res и длительный комфорт, наушники HQ51 обеспечивает исключительные аудиоощущения по конкурентоспособной цене, трансформируя рынок бюджетной аудиотехники.

1MORE SonoFlow Pro HQ51: новейшая модель, все то же качество звучания премиум-класса

1MORE SonoFlow Pro HQ51

Наушники HQ51 наследуют исключительные особенности самой продаваемой серии 1MORE SonoFlow — темной лошадки на рынке, в то же время в них реализован ряд технических улучшений для повышения удобства ношения и усиления впечатлений от прослушивания. Новейшая модель HQ51 сертифицирована по стандарту Hi-Res и отличается специально разработанными DLC-динамиками диаметром 40 мм, обеспечивающими кристально чистый звук во всем диапазоне звуковых частот Hi-Res, что гарантирует точность передачи каждой ноты и нюанса.

Кроме того, эти наушники могут похвастаться впечатляющими 100 часами автономной работы при отключенном активном шумоподавлении (ANC) и до 65 часов непрерывного воспроизведения при включенной функции ANC, что позволяет пользователям с удовольствием прослушать не менее 1300 песен. Кроме того, они поддерживают быструю зарядку, обеспечивая 10 часов воспроизведения после всего одной 5-минутной зарядки. Такое выдающееся время автономной работы станет идеальным решением для тех, кто не хочет часто искать розетку.

Новые кожаные подушки для ушей обеспечивают длительный комфорт, в то время как возможность подключения к двум устройствам и интеграция кодека Hi-Res LDAC для Bluetooth повышают удобство пользователя. Кабель с разъемами 2,5 мм и 3,5 мм обеспечивает прослушивание по кабелю без переходников, что еще больше повышает универсальность. Эта совокупность характеристик становится новым стандартом на рынке бюджетных полноразмерных наушников.

Исключительная функциональность благодаря эксклюзивным технологиям

Компания 1MORE всегда была на переднем крае аудиоинноваций. В наушниках HQ51 применена патентованная гибридная технология шумоподавления QuietMax™ компании 1MORE, определяющая новые стандарты в своем классе, конкурируя с лидерами отрасли в области шумоподавления.

Наличие и цены

Наушники 1MORE SonoFlow Pro HQ51 уже поступили в продажу на основных онлайн-платформах по всему миру.

О компании 1MORE

Компания 1MORE создавалась с глубокой целью: любители музыки, молодые и пожилые, скромные и богатые, заслуживают того, чтобы слушать музыку так, как она должна быть услышана, как исполнитель хотел, чтобы ее слушали. Каждый заслуживает #HearMore (слышать больше). Изделия 1MORE, при создании которых внимание в первую очередь уделяется инновациям, качеству и ценности, отмечены множеством отраслевых наград, в том числе престижными наградами CES Innovation и iF Design.

* Эти наушники могут без перерыва воспроизвести более 1300 песен из расчета средней длительности песни 3 минуты. При длительности работы от аккумулятора 65 часов, фактический результат может варьироваться в зависимости от громкости, настроек и использования.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2527570/1MORE_SonoFlow_Pro_HQ51.jpg