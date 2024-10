1MORE prezentuje słuchawki SonoFlow Pro HQ51 - nowy wymiar dźwięku o wysokiej rozdzielczości w bezkonkurencyjnej cenie

Słuchawki nauszne 1MORE SonoFlow Pro HQ51 Over-Ear przełamują bariery w jakości dźwięku, dostarczając wysokiej klasy brzmienie z szeregiem niezawodnych funkcji - a wszystko to w konkurencyjnej cenie.

SHENZHEN, Chiny, 11 października 2024 r. /PRNewswire/ -- 1MORE, wiodący innowator w dziedzinie akustyki, z dumą prezentuje SonoFlow Pro HQ51 - wyczekiwane słuchawki nauszne z redukcją hałasu. HQ51 to połączenie najnowocześniejszej technologii, dźwięku o wysokiej rozdzielczości oraz komfortu i trwałości, które zapewnia wyjątkowe wrażenia słuchowe w przystępnej cenie, zmieniając kształt rynku budżetowego sprzętu audio.

1MORE SonoFlow Pro HQ51: najnowszy model, ta sama wysoka jakość dźwięku

Słuchawki HQ51 zachowują wyjątkowe cechy bestsellerów 1MORE z serii SonoFlow, czarnego konia rynku audio, posiadając jednocześnie szereg udoskonaleń, która podnoszą jakość słuchania i komfort noszenia. Najnowszy model H51 posiada certyfikat hi-res i wyposażony jest w specjalnie zaprojektowany sterownik, który zapewnia krystalicznie czyste brzmienie w pełnym zakresie częstotliwości, z precyzją oddając wszystkie nuty i niuanse.

Słuchawki wyposażone są w wytrzymały akumulator, który pozwala na korzystanie z nich bez przerwy przez aż 100 godzin z wyłączoną aktywną redukcją hałasu (ANC) i 65 godzin z włączoną ANC. W tym czasie można przesłuchać co najmniej 1,3 tys. piosenek. Akumulator obsługuje też tryb szybkiego ładowania - już po 5 minutach poziom naładowania wystarcza na nawet 10 godzin odsłuchu. Jego niezwykła wytrzymałość to ogromny atut dla tych, którzy chcą uniknąć konieczności częstego ładowania.

Nowe skórzane nauszniki z kolei zadbają o komfort użytkownika podczas wielogodzinnych odsłuchów, a całości dopełnia możliwość sparowania słuchawek z dwoma urządzeniami na raz, a także wbudowany kodek Hi-Res LDAC Bluetooth. Do słuchawek dodany jest też przewód 2,5 mm - 3,5 mm, co dodatkowo zwiększa ich wszechstronność. Wszystkie te atrybuty tworzą całość wyznaczającą nowy standard na rynku budżetowych słuchawek nausznych.

Wyjątkowe funkcje dzięki ekskluzywnej technologii

Firma 1MORE jest pionierem na rynku audio od początku swojego istnienia. W słuchawkach HQ51 producent zastosował autorską technologię hybrydowego redukowania hałasu, wyznaczając w tej dziedzinie nowe standardy w swojej kategorii cenowej i rzucając wyzwanie liderom branży.

Dostępność i ceny

Słuchawki 1MORE SonoFlow Pro HQ51 można już kupić na największych platformach sprzedażowych online na całym świecie.

1MORE

Założycielom 1MORE przyświecała wielka misja wyrastająca z przekonania, że wszyscy miłośnicy muzyki, bez względu na wiek i zasobność portfela, zasługują na możliwość cieszenia się wszystkimi niuansami zawartymi w utworach przez artystów. Bo każdy zasługuje na to, by słyszeć więcej - #HearMore. Produkty 1MORE wyróżniają się innowacyjnością, jakością wykonania i ceną, co znalazło potwierdzenie w licznych nagrodach branżowych, w tym prestiżowych CES Innovation Award i iF Design Award.

„Zakładając, że przeciętna piosenka trwa 3 minuty, na słuchawkach można odsłuchać bez przerwy ponad 1,3 tys. utworów. Zastosowany w nich akumulator pozwala na ok. 65 godzin pracy urządzenia, a nawet dłużej w zależności od poziomu głośności, ustawień i sposobu użytkowania.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2527570/1MORE_SonoFlow_Pro_HQ51.jpg