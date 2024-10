1MORE predstavuje SonoFlow Pro HQ51 a posúva limity zvuku vo vysokom rozlíšení za bezkonkurenčnú cenu

Slúchadlá na uši 1MORE SonoFlow Pro HQ51 prekonávajú bariéry v kvalite zvuku a poskytujú špičkový zvukový výkon so solídnymi funkciami – to všetko za dostupnú cenu.

SHENZHEN, Čína, 11. október 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť 1MORE, popredný inovátor v oblasti akustiky, s hrdosťou predstavuje netrpezlivo očakávané slúchadlá na uši SonoFlow Pro HQ51 s potlačením hluku. V spojení špičkovej technológie, certifikácie zvuku Hi-Res a dlhotrvajúceho pohodlia prináša model HQ51 výnimočný zvukový zážitok za dostupnú cenu, čím pretvára trh s cenovo dostupnými audio zariadeniami.

1MORE SonoFlow Pro HQ51: Najnovší model, rovnaká prémiová kvalita zvuku

1MORE SonoFlow Pro HQ51

Slúchadlá HQ51 zdedili výnimočné vlastnosti najpredávanejšej série SonoFlow značky 1MORE, prekvapivého favorita na trhu, pričom prinášajú celý rad zdokonalení na zlepšenie zážitku z počúvania aj nosenia. Najnovší HQ51 je vybavený certifikáciou Hi-Res a účelovými 40 mm ovládačmi DLC, ktoré prinášajú krištáľovo čistý zvuk v celom rozsahu zvukových frekvencií Hi-Res, čím zaisťujú presné zachytenie každej noty a odtieňa.

Okrem toho batéria slúchadiel vydrží pôsobivých 100-hodín s vypnutým aktívnym potlačením hluku (ANC) a až 65 hodín nepretržitého prehrávania so zapnutým ANC, čo používateľom umožňuje vychutnať si najmenej 1 300 skladieb. Navyše podporujú rýchle nabíjanie, ktoré zabezpečí 10 hodín prehrávania len za 5 minút nabitia. Táto pozoruhodná výdrž batérie je dokonalým riešením pre tých, ktorým sa nechce stále hľadať elektrická zásuvka.

Nové kožené náušníky poskytujú dlhotrvajúci komfort, zatiaľ čo konektivita dvoch zariadení a integrácia kodeku Hi-Res Bluetooth LDAC vylepšujú používateľský zážitok. 2,5 mm až 3,5 mm kábel zaisťuje bezproblémové počúvanie cez kábel, čo ešte viac zvyšuje všestrannosť. Tieto atribúty spolu vytvárajú nový štandard na trhu cenovo dostupných slúchadiel na uši.

Výnimočné funkcie poháňané exkluzívnou technológiou

Značka 1MORE vždy stála v popredí audio inovácií. Model HQ51 je vybavený patentovanou technológiou hybridného potláčania hluku QuietMax™ značky 1MORE, ktorá zdvíha latku vo svojej triede a konkuruje lídrom v oblasti redukcie hluku.

Dostupnosť a cena

Slúchadlá 1MORE SonoFlow Pro HQ51 sú už k dispozícii na hlavných online platformách po celom svete.

O spoločnosti 1MORE

Značka 1MORE sa zrodila so zásadným poslaním: Milovníci hudby, mladí či starí, skromní alebo bohatí, všetci si zaslúžia počuť hudbu tak, ako si umelec jej počúvanie predstavoval. Každý si zaslúži #HearMore. So zameraním na inovácie, kvalitu a hodnotu získali produkty 1MORE množstvo ocenení v odvetví, vrátane prestížnych cien CES Innovation a iF Design.

*Pri priemernej dĺžke skladby 3 minúty dokážu tieto slúchadlá nepretržite prehrávať viac ako 1 300 skladieb. Pri 65-hodinovej výdrži batérie sa skutočný výkon môže líšiť podľa hlasitosti, nastavení a používania.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2527570/1MORE_SonoFlow_Pro_HQ51.jpg