1MORE führt Aero ein - seine ersten Ohrhörer mit räumlichem Klang und aktiver Geräuschunterdrückung

Mit dem Verweis auf ein außergewöhnliches, immersives und unvergessliches Kinoerlebnis emuliert der neue 1MORE Aero ein echtes Hörerlebnis, während er bis zu 42 dB Umgebungsrauschen abschirmt und eine intelligente Geräuschunterdrückungstechnologie bietet.

SAN DIEGO, 18. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- 1MORE, ein global verteiltes Premium-Audiounternehmen, gibt mit der Einführung des 1MORE Aero eine spannende Ergänzung seiner True-Wireless-Ohrhörer-Reihe bekannt. Der Aero ist einer von einer Handvoll ausgesuchter Ohrhörern, die ein neues Hörerlebnis mit der Integration von räumlichem Klang bieten; eine dynamische Head-Tracking-Technologie über ein eingebautes Gyroskop, was den Nutzer „eintauchen" lässt. Mitsamt der Fähigkeit, die Kopfbewegungen des Zuhörers in Echtzeit zu erkennen, wird der Aero mit der aktiven QuietMax-Rauschunterdrückungstechnologie mit großem Frequenzbereich (ANC, active noise-canceling) von 1MORE geliefert, die über eine Rauschunterdrückungstiefe von bis zu 42 dB bei einem größeren als normalen Frequenzbereich von 40 Hz bis zu 4.000 Hz verfügt. Das bedeutet, dass der 1MORE Aero mehr Umgebungsgeräusche abschirmen kann, unabhängig davon, ob es sich um dröhnende Triebwerke oder den Trubel des üblichen Stadtlebens handelt. Darüber hinaus führt der Aero die Smart-Loudness-Technologie ein, die ein umfassenderes, vollständigeres Hörerlebnis auch bei geringeren Lautstärken bieten kann, wobei KI viele der fehlenden Details sowohl bei hohen als auch bei niedrigen Frequenzen automatisch ausgleicht. Das Ergebnis ist ein ausdrucksstarker, deutlich resonanterer Sound zum Preis von 109,99 USD.

1MORE Aero, the brand's first Spatial Audio earbuds that offer immersive cinematic sound on any track, any device

Mit 10-mm-Treibern neben einer diamantähnlichen Kohlenstoffmembran für einen wirkungsvollen Bass und szintillierende akustische Höhen kann der 1MORE Aero dank der 12 EQ-Voreinstellungen in Studioqualität über die 1MORE MUSIC-App außerdem alle Musikgenres bedienen. Wie alle Kopfhörer von 1MORE wurde der Aero bereits von Luca Bignardi – bekannter Toningenieur und viermaliger Grammy-Gewinner von 1MORE – präzise eingestellt und ausbalanciert. Der Aero bietet 28 Stunden Wiedergabezeit und eine 15-minütige Schnellladefunktion, mit der für Aero eine erneute Wiedergabezeit von 3 Stunden möglich ist. Der 1MORE Aero verfügt außerdem über die Qi-Technologie für müheloses kabelloses Laden. Der Aero unterstützt auch die neueste Dual-Geräte-Konnektivität, die eine gleichzeitige Verbindung von zwei separaten Geräten ermöglicht, zwischen denen der Nutzer nahtlos wechseln kann.

Der Aero verfügt über fünf Modi zur Geräuschunterdrückung, darunter ein schwächerer Modus, ein Modus mit Windgeräuschunterdrückung zur Filterung von Mikrofon-Interferenzen, ein adaptiver ANC-Modus zur automatischen Erkennung der richtigen Geräuschunterdrückungstiefe basierend auf den Umgebungsgeräuschen um den Nutzer herum, sowie ein Transparenz-Modus, um unter anderem wichtige Reisedurchsagen deutlich hören zu können, ohne dass die Ohrhörer abgenommen werden müssen.

Vorbestellungen für den Aero sind ab dem 18. Oktober möglich (nur in den USA und in Kanada) und die offizielle Markteinführung ist am 25. Oktober. Zur Feier der Markteinführung bietet 1MORE zwischen dem 18. Oktober und 18. November einen Rabatt von 20 USD mit Coupons bei Amazon und dem Code „AERO20" an, der auf der 1MORE US- und UK-Website eingelöst werden kann. Bei Bestellungen auf der US-Website innerhalb des ersten Monats wird außerdem ein kostenloses Qi-Ladegerät mitgeliefert.

Produkt-MSRP: 109,99 USD; 89,99 USD inkl. 20 USD Rabatt (gültig bis 18. November)

Um weitere Informationen über 1MORE Aero zu erhalten, besuchen Sie 1MORE.com und verbinden Sie sich mit 1MORE auf Facebook, Twitter und Instagram.

INFORMATIONEN ZU 1MORE

1MORE ist auf akustisches Design und Entwicklung, intelligente Software und tragbare Audioprodukte spezialisiert. Es hat sich dem Ziel verschrieben, überlegene Audioqualität zu verbraucherfreundlichen Preisen zu liefern. Darüber hinaus wurden die Produkte von 1MORE mit mehreren Industrie- und Designpreisen ausgezeichnet, darunter die renommierten CES Innovation Awards, den RedDot Award, die iF Design Awards, sowie weitere wichtige Auszeichnungen der Branche.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1918195/1MORE_Aero_brand_s_Spatial_Audio_earbuds_offer_immersive_cinematic_sound.jpg

SOURCE 1MORE