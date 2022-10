1MORE présente Aero, ses premiers écouteurs dotés de la technologie audio spatial avec suppression active du bruit

Avec une expérience cinématographique immersive extraordinaire et inoubliable, le nouveau 1MORE Aero reproduit une expérience d'écoute réelle tout en supprimant jusqu'à 42 dB de bruit ambiant et en offrant une technologie intelligente de réglage du volume

SAN DIEGO, 18 octobre 2022 /PRNewswire/ -- 1MORE, une société de produits audio grand public haut de gamme distribuée dans le monde entier, annonce un nouveau produit passionnant à sa gamme d'écouteurs « True Wireless » avec le lancement du 1MORE Aero. Aero est l'une des rares paires d'écouteurs à offrir une nouvelle expérience d'écoute grâce à l'inclusion de l'audio spatial, une technologie dynamique de suivi des mouvements de la tête via un gyroscope intégré permettant à l'utilisateur d'être pleinement immergé. Outre sa capacité à détecter les mouvements de la tête de la personne qui écoute en temps réel, Aero est équipé de la technologie de suppression active du bruit (ANC) QuietMax à large fréquence de 1MORE. Cette technologie supprime jusqu'à 42 dB de bruit dans une plage de fréquences plus large que la normale, de 40 Hz à 4 000 Hz. 1MORE Aero peut donc bloquer davantage le bruit ambiant, qu'il s'agisse du rugissement des moteurs d'avion ou de l'agitation de la vie urbaine traditionnelle. De plus, Aero introduit la technologie Smart Loudness, qui offre une expérience d'écoute plus riche et plus complète, même à faible volume, grâce à l'IA qui compense automatiquement les nombreux détails manquants dans les hautes et basses fréquences. Le résultat : un son plus percutant et beaucoup plus résonnant, pour 109,99 $.

1MORE Aero, les premiers écouteurs de l'audio spatialisé de la marque, offrant une expérience immersive et cinématique sur toute piste audio et tout type d'appareil

Doté de pilotes de 10 mm et d'une membrane en DLC (Diamond-like Carbon) pour des basses percutantes et des aigus acoustiques scintillants, 1MORE Aero peut également s'adapter à tous les styles musicaux grâce à 12 préréglages d'égaliseurs de qualité studio via l'application 1MORE MUSIC. Comme tous les casques 1MORE, Aero est déjà réglé et équilibré avec précision par Luca Bignardi, le célèbre ingénieur du son interne de 1MORE, récompensé par 4 Grammy Awards. Aero offre 28 heures de lecture et une fonction de charge rapide de 15 minutes qui lui permet de regagner 3 heures de lecture. 1MORE Aero est également doté de la technologie Qi pour une recharge sans fil facile. Aero prend également en charge la toute dernière connectivité double appareil, permettant la connexion simultanée de deux dispositifs distincts entre lesquels l'utilisateur peut passer facilement.

Aero est équipé de cinq modes de suppression du bruit, dont un mode doux, un mode résistant au bruit du vent pour aider à filtrer les interférences du microphone, un mode ANC adaptatif pour détecter automatiquement le bon niveau de suppression du bruit en fonction des sons ambiants autour de l'utilisateur, et un mode de transparence qui permet de garder le monde réel à portée de main pour entendre clairement les annonces de voyage importantes, le tout sans retirer les écouteurs.

Les précommandes d'Aero seront ouvertes à partir du 18 octobre, pour les États-Unis et le Canada seulement, et le lancement officiel aura lieu le 25 octobre. Pour fêter le lancement, 1MORE offre 20 dollars de réduction entre le 18 octobre et le 18 novembre en utilisant des coupons sur Amazon et le code « AERO20 » valable sur les sites Web de 1MORE aux États-Unis et au Royaume-Uni. Les commandes passées sur le site Web américain au cours du premier mois seront également accompagnées d'un chargeur Qi gratuit.

Prix catalogue du produit : 109,99 $ ; 89,99 $ après une remise de 20 $ (valable jusqu'au 18 novembre)

Pour plus d'informations sur 1MORE Aero, consultez 1MORE.com et retrouvez 1MORE sur Facebook, Twitter et Instagram.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918195/1MORE_Aero_brand_s_Spatial_Audio_earbuds_offer_immersive_cinematic_sound.jpg

