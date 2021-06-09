2-я годовщина российского завода в Туле отмечена ускорением глобализации GWM

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GWM

Jun 09, 2021, 07:57 ET

БАОДИН (Китай), 9 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- 5 июня исполнилось два года с момента введения в эксплуатацию российского производственного предприятия компании GWM в Туле. После запуска первой партии HAVAL F7, HAVAL F7x, HAVAL H9 и других моделей в массовое производство автомобили марки HAVAL уже много лет занимают высокие позиции по объемам продаж, а недавно допущенный к началу рекламной кампании HAVAL JOLION уже привлек внимание многих пользователей. Все это доказывает, что тульское предприятие стало образцом деятельности GWM на международном рынке.

GWM's globalization is accelerated on the 2nd Anniversary of Tula Factory in Russia
GWM's globalization is accelerated on the 2nd Anniversary of Tula Factory in Russia

Завод в Туле является первым зарубежным автопроизводственным предприятием китайской автомобилестроительной компании, охватывающим четыре ключевых технологических процесса: штамповку, сварку, покраску и окончательную сборку. На начальном этапе строительства, с целью ускорения локализации, компания GWM построила специальную железнодорожную ветку, связывающую предприятие с российской автодорожной сетью, а также внедрила производственные процессы и мероприятия по менеджменту качества и защите окружающей среды в соответствии с международными стандартами для стимулирования процесса создания местного автомобилестроительного кластера. В настоящее время этот завод с годовой производственной мощностью в 150 тысяч единиц продукции осуществляет интеллектуальное, безопасное и эффективное производство. Детали штамповочного оборудования перевозятся с использованием семикоординатных роботов, производимых компанией ABB в Швеции, и прессов непрерывного действия от испанской компании FAGOR. Сварочный цех оснащен роботами ABB и автоматической системой распределения EMS, а степень автоматизации основной сварочной линии достигает 100%. Линия технического контроля сборочного цеха проводит испытания автомобилей с использованием комплексных испытательных стендов немецкой компании Dürr. Все это в полной мере демонстрирует новый уровень китайского автомобилестроения. Кроме того, для построения глобальной логистической цепочки компания GWM открыла завод по производству двигателей на своем предприятии в Туле и к 2022 году планирует поставлять и устанавливать двигатели с этого завода на более чем 90% автомобилей HAVAL.

Благодаря своему превосходному географическому положению тульское предприятие может устанавливать контакты с соседними странами Средней Азии, Восточной Европы и Северной Европы, что играет важную роль в осуществлении стратегии глобализации GWM и станет важным узлом для установления связей между азиатскими и европейскими рынками. Кроме того, завод компании GWM в Районге (Таиланд) объявил о планах по выпуску в ближайшие три года 9 новых автомобилей, включая две популярнейшие модели HAVAL H6 и ORA Good Cat, а также намеревается укрепить позицию Таиланда в качестве центра автомобильного производства нового поколения в регионе АСЕАН и предоставить компании GWM надежную гарантию выхода на один из крупнейших автомобильных рынков мира.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию трех зарубежных автозаводов заложили прочную основу для дальнейшего расширения деятельности компании GWM по всему миру. В перспективе, ускоряя процесс глобализации, компания GWM будет предпринимать дополнительные усилия для создания нового образа коллективного бренда «Создано в Китае» от лица китайских автопроизводителей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1528251/1.jpg 

SOURCE GWM

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