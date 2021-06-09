2-я годовщина российского завода в Туле отмечена ускорением глобализации GWM

Завод в Туле является первым зарубежным автопроизводственным предприятием китайской автомобилестроительной компании, охватывающим четыре ключевых технологических процесса: штамповку, сварку, покраску и окончательную сборку. На начальном этапе строительства, с целью ускорения локализации, компания GWM построила специальную железнодорожную ветку, связывающую предприятие с российской автодорожной сетью, а также внедрила производственные процессы и мероприятия по менеджменту качества и защите окружающей среды в соответствии с международными стандартами для стимулирования процесса создания местного автомобилестроительного кластера. В настоящее время этот завод с годовой производственной мощностью в 150 тысяч единиц продукции осуществляет интеллектуальное, безопасное и эффективное производство. Детали штамповочного оборудования перевозятся с использованием семикоординатных роботов, производимых компанией ABB в Швеции, и прессов непрерывного действия от испанской компании FAGOR. Сварочный цех оснащен роботами ABB и автоматической системой распределения EMS, а степень автоматизации основной сварочной линии достигает 100%. Линия технического контроля сборочного цеха проводит испытания автомобилей с использованием комплексных испытательных стендов немецкой компании Dürr. Все это в полной мере демонстрирует новый уровень китайского автомобилестроения. Кроме того, для построения глобальной логистической цепочки компания GWM открыла завод по производству двигателей на своем предприятии в Туле и к 2022 году планирует поставлять и устанавливать двигатели с этого завода на более чем 90% автомобилей HAVAL.

Благодаря своему превосходному географическому положению тульское предприятие может устанавливать контакты с соседними странами Средней Азии, Восточной Европы и Северной Европы, что играет важную роль в осуществлении стратегии глобализации GWM и станет важным узлом для установления связей между азиатскими и европейскими рынками. Кроме того, завод компании GWM в Районге (Таиланд) объявил о планах по выпуску в ближайшие три года 9 новых автомобилей, включая две популярнейшие модели HAVAL H6 и ORA Good Cat, а также намеревается укрепить позицию Таиланда в качестве центра автомобильного производства нового поколения в регионе АСЕАН и предоставить компании GWM надежную гарантию выхода на один из крупнейших автомобильных рынков мира.

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию трех зарубежных автозаводов заложили прочную основу для дальнейшего расширения деятельности компании GWM по всему миру. В перспективе, ускоряя процесс глобализации, компания GWM будет предпринимать дополнительные усилия для создания нового образа коллективного бренда «Создано в Китае» от лица китайских автопроизводителей.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1528251/1.jpg

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