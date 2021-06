Strategia globalizacji GWM przyspiesza w drugą rocznicę otwarcia fabryki w rosyjskiej Tule

Fabryka w Tule to pierwszy zagraniczny zakład produkcyjny przedsiębiorstwa motoryzacyjnego z Chin, który obsługuje cztery podstawowe procesy produkcji: tłoczenie, spawanie, lakierowanie i montaż końcowy. Na wczesnym etapie budowy w celu przyspieszenia realizacji inwestycji GWM zbudowała specjalną linię kolejową łącząca fabrykę z siecią dróg w Rosji oraz wprowadziła międzynarodowe procesy produkcyjne i wdrożyła działania z zakresu zarządzania jakością i ochrony środowiska z myślą o stworzeniu lokalnego klastra przemysłowego zajmującego się produkcją samochodów. Aktualnie fabryka może pochwalić się mocą produkcyjną na poziomie 150 tys. jednostek w skali roku oraz inteligentnymi, bezpiecznymi i wydajnymi procesami produkcji. Części urządzeń tłoczących transportowane są przez liniowe siedmioosiowe roboty wyprodukowane w szwedzkiej ABB oraz pracujące w trybie ciągłym prasy dostarczone przez hiszpańską firmę FAGOR. Spawalnia wyposażona jest w roboty ABB i automatyczny system dystrybucji EMS, przy współczynniku automatyzacji głównej linii spawalniczej sięgającym 100%. Działająca na hali montażowej linia do kontroli testuje pojazdy na kompleksowych stanowiskach testowych wyprodukowanych przez niemiecką firmę Dürr. Jest to prawdziwa wizytówka nowych standardów dla chińskiego przemysłu samochodowego. Co więcej, w celu zbudowania globalnego łańcucha dostaw GWM otworzyła w Tule fabrykę silników, w której do 2022 r. planuje montować silniki dla ponad 90% samochodów marki HAVAL.