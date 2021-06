A estratégia de globalização da GWM é acelerada no segundo aniversário da fábrica de Tula na Rússia

A instalação de Tula é a primeira fábrica de veículos no exterior de uma empresa automobilística chinesa, cobrindo quatro grandes processos de produção: estamparia, soldagem, pintura e montagem final. No estágio inicial de construção, com o objetivo de acelerar a localização, a GWM construiu uma ferrovia específica para conectar a fábrica à rede rodoviária da Rússia e introduziu processos de fabricação internacionais e medidas de gestão de qualidade e proteção ambiental para impulsionar a criação de um cluster local da indústria automobilística. Atualmente, a fábrica possui uma capacidade de produção anual de 150.000 unidades e garante a produção inteligente, segura e eficiente. As partes do equipamento de estamparia são transportadas por meio de robôs lineares de sete eixos, produzidos pela ABB na Suécia, e prensas de modo contínuo produzidas pela FAGOR na Espanha. A oficina de soldagem é equipada com os robôs da ABB e o sistema de distribuição automática da EMS, com a taxa de automação da linha de soldagem principal atingindo 100%. A linha de inspeção da oficina de montagem final realiza testes em veículos com os bancos de teste abrangentes de Dürr, na Alemanha. Eles demonstram plenamente a nova dimensão da fabricação chinesa de automóveis. Além disso, para construir uma cadeia de suprimentos global, a GWM criou uma fábrica de motores na fábrica de Tula e planeja fornecer e instalar motores para essa fábrica em mais de 90% dos automóveis HAVAL até 2022.