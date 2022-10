20. Spotkanie Partnerów Strategicznych BOC Group największą konferencją poświęconą BPM, EA i GRC w Europie

400 liderów i decydentów z największych organizacji na świecie zgromadziło się w Wiedniu na największej w Europie konferencji poświęconej tematom zarządzania procesami biznesowymi, architekturze korporacyjnej i zarządzaniu ryzykiem i zgodnością.

WARSZAWA, Polska, 18 października 2022 r. /PRNewswire/ -- BOC Group – austriacki lider oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem, już po raz 20. zorganizował niesamowite wydarzenie poświęcone wymianie doświadczeń i praktyk w stosowaniu oprogramowania do BPM, EA i GRC. Spotkanie miało miejsce 8 i 9 września w Oranżerii Pałacu Schönbrunn w Wiedniu, stolicy Austrii.

Spotkanie Partnerów Strategicznych 2022 rozpoczęło się przemówieniem zarządu BOC Group. Christian Lichka i jego koledzy z zarządu omówili, w jaki sposób „ … podstawowe produkty BOC Group umożliwiają wprowadzenie ,,cyfrowych bliźniaków'' na wszystkich poziomach organizacji: system ADONIS do kompleksowego zarządzania procesami biznesowymi, ADOIT do zarządzania architekturą korporacyjną i ADOGRC do zarządzania scenariuszami związanymi z zarządzaniem, ryzykiem i zgodnością."

Kluczowymi wydarzeniami konferencji były przemówienia zaproszonych klientów BOC Group, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z wykorzystania BPM, EA i GRC. Wśród prelegentów znaleźli się niektórzy z referencyjnych klientów BOC Group, tacy jak Allianz, Molson Coors, Novartis, On, Roche, Swedbank, Uniqa czy Victorinox.

Drogę cyfrowej transformacji firmy Novartis z systemami ADONIS i ADOIT przedstawili Piyush Jain i Devanand Konwar. Felix Bindschedler wyjaśnił, dlaczego zarządzanie procesami stało się kluczowe w On i w jaki sposób zarządzanie procesami pomogło przezwyciężyć wyzwania szybko rozwijającej się firmy.

Uczestnicy mieli okazję nie tylko nawiązać kontakty z przedstawicielami firm wdrażających cyfrową transformację, ale także uzyskać bezcenne informacje, jak zarządzać zmianą i napędzać ciągły wzrost w skomplikowanym świecie biznesu.

Chcemy, aby wiedza zdobyta podczas tego wydarzenia była dostępna dla wszystkich zainteresowanych, dlatego BOC Group udostępnia nagrania z sesji. Są one dostępne do odtworzenia na stronie internetowej poświęconej konferencji.

O BOC Group

BOC Group tworzy i oferuje najnowocześniejsze oprogramowanie do Zarządzania Organizacją w domenach BPM, EA i GRC, aby skutecznie zarządzać biznesem w erze cyfrowej. Nasze narzędzia opierają się na wzajemnych połączeniach. Mogą swobodnie dostosowywać się do Twoich potrzeb i współpracować z szeroką gamą aplikacji o rozbudowanym ekosystemie.

Dostarczamy nasze produkty i usługi przez nasze biura w Atenach, Berlinie, Dublinie, Madrycie, Paryżu, Wiedniu, Warszawie i Winterthur, gdzie łącznie zatrudniamy ponad 270 pracowników, a także we współpracy z ponad 120 partnerami na całym świecie.

