ADOIT 18.0 - inteligentna architektura przedsiębiorstwa w jednym narzędziu

WARSZAWA, Polska, 15 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- BOC Group ogłosiła wydanie systemu ADOIT 18.0, najnowszej wersji swojego pakietu do zarządzania architekturą korporacyjną. Zaprojektowany z myślą o inteligentnym podejściu do EA i realnym wpływie na decyzje biznesowe, ADOIT 18.0 redefiniuje sposób, w jaki zespoły eksplorują, rozumieją i zarządzają swoją architekturą – pomagając zespołom szybciej przekładać dane na praktyczne wnioski.

Aktualizacja wprowadza trzy kluczowe innowacje: nowy sposób wyszukiwania, analizę opartą na AI z wykorzystaniem MCP oraz uporządkowany proces akceptacji usprawniający zarządzanie architekturą. Razem sprawiają, że ADOIT 18.0 jest najbardziej intuicyjną i inteligentną wersją, jaka dotychczas powstała.

Przeprojektowane nowe wyszukiwanie łączy dane z systemów, aplikacji i baz danych, pokazując wszystkie zależności i połączenia w architekturze firmy w jednym miejscu. Dzięki funkcji Zaawansowanego wyszukiwania użytkownicy mogą śledzić zależności między warstwami i natychmiast zobaczyć efekty wprowadzanych zmian.

MCP (Model Context Processor) wprowadza wbudowaną sztuczną inteligencję bezpośrednio do ADOIT. Pytania są zadawane w języku naturalnym, a MCP interpretuje intencję, analizuje kontekst i dostarcza precyzyjnych, kontekstowych odpowiedzi, dzięki którym architekci szybciej znajdują i rozumieją informacje.

Dzięki uporządkowanemu procesowi akceptacji zespoły mogą przeglądać, uzgadniać i weryfikować wprowadzone zmiany architektoniczne bezpośrednio w formularzach ADOIT. Propozycje są przekazywane dalej dopiero po zatwierdzeniu, co zapewnia jakość, przejrzystość i odpowiedzialność w całej organizacji.

„Dzięki ADOIT 18.0 architektura przedsiębiorstwa staje się bardziej inteligentna, przystępna i praktyczna" – mówi Christoph Moser, Product Manager ADOIT w BOC Group. „Chodzi o to, aby zespoły od razu miały jasny obraz sytuacji – mogły badać architekturę, przewidywać zmiany i czuć się pewnie w procesie transformacji".

Najważniejsze funkcje ADOIT 18.0:

Nowy wymiar wyszukiwania : Sprawniejsze odnajdywanie i łączenie informacji w jednym, spójnym widoku.

: Sprawniejsze odnajdywanie i łączenie informacji w jednym, spójnym widoku. Zaawansowane wyszukiwanie : Łatwe śledzenie zależności i skutków zmian w całej architekturze.

: Łatwe śledzenie zależności i skutków zmian w całej architekturze. MCP w ADOIT : Zadawanie pytań w języku naturalnym i szybkie uzyskiwanie precyzyjnych odpowiedzi dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji.

: Zadawanie pytań w języku naturalnym i szybkie uzyskiwanie precyzyjnych odpowiedzi dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji. Uporządkowane akceptacje: Przeglądanie i zatwierdzanie propozycji bezpośrednio w formularzach ADOIT, z pełnym poczuciem kontroli i odpowiedzialności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie BOC Group lub przetestować nową wersję w darmowej edycji ADOIT: Community Edition.

O BOC Group

BOC Group jest producentem i dostawcą najnowocześniejszego oprogramowania do modelowania w takich domenach jak BPM, EA i GRC – w celu efektywnego i wszechstronnego zarządzania przedsiębiorstwem w erze cyfrowej. Nasze narzędzia opierają się na wzajemnej wymianie danych, dzięki czemu mogą swobodnie dostosowywać się do Twoich potrzeb i współpracować z szeroką gamą aplikacji powiązanych.

Do globalnych klientów korzystających z systemu ADOIT należą m.in. Allianz, Dentsu Aegis, iHeart Media, PostFinance, Vienna International Airport i wielu innych.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2466100/5606837/BOC_Logo.jpg