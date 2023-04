2000 internationale Einkäufer aus 35 Ländern und Regionen besuchen die 3. CICPE in Hainan FTP

HAIKOU, China, 11. April 2023 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von Hainan International Media Center (HIMC):

Die 3. China International Consumer Products Expo (CICPE oder Hainan Expo) wurde am 10. April in Haikou City, der Hauptstadt der südlichsten Provinz Chinas, Hainan, eröffnet.

Aerial view of the Hainan International Convention and Exhibition Center, the venue for the 3rd China International Consumer Products Expo in Haikou, south China's Hainan Province. The pavilion of Italy, the guest country of honor of this year’s CICPE, showcases 147 Italian brands.

Die 3. CICPE, die am 15. April zu Ende geht, beherbergt 3.300 Boutique-Konsumgütermarken aus 65 Ländern und Regionen aus der ganzen Welt.

Das Ehrengastland Italien hat 147 Marken mit zur diesjährigen Expo gebracht. Im Italien-Pavillon mit einer Fläche von 1800 m² (etwa doppelt so viel wie im letzten Jahr) werden Produkte von Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Panerai und anderen italienischen Spitzenmarken ausgestellt.

Eine der wichtigsten Veranstaltungen der diesjährigen Expo, eine große Produkteinführung, findet am 12. und 13. Mai statt. 118 Produkte und Produktserien von 28 renommierten chinesischen und internationalen Marken, darunter L'Oréal, Kärcher, Carpigiani, Diageo, Platinum Guild International, Huawei und Dell, aus den Bereichen Mode, Parfüm, Schmuck, Alkohol, hochwertige Lebensmittel, Elektronik und Biotechnologie werden erstmals präsentiert. Auch Lifestyle, Kunstspielzeug, traditionelles Kunsthandwerk und Bronzeskulpturen aus Chinas altem Sommerpalast (oder „Yuanmingyuan" auf Chinesisch) sind zu sehen – eine Premiere für die CICPE.

Nach Angaben des Organisationskomitees der Expo sind 2000 internationale Einkäufer aus 35 Ländern und Regionen, darunter Frankreich, Deutschland, Japan, Korea, Singapur, Vietnam, Indonesien und Thailand, auf der Expo vertreten und suchen nach den besten Angeboten.

Die CICPE, die in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet, ist Chinas erste internationale Messe für hochwertige Konsumgüter und Asiens größte Messe dieser Art.

Die Expo, die schon seit zwei Jahren in Hainan stattfindet, bietet nicht nur eine Handelsplattform für hochwertige Konsumgüter aus der ganzen Welt, sondern ist auch ein wichtiger Bestandteil des Aufbaus eines Freihandelshafens mit chinesischen Strukturen in Hainan.

In den vergangenen zwei Jahren haben eine Reihe von Unternehmen aus den teilnehmenden Ländern Geschäfte, Fabriken und sogar Zentralen in Hainan errichtet, um die politischen Vorteile des Freihandelshafens Hainan zu nutzen. Statistiken zeigen, dass Markennamen und führende Unternehmen aus 52 Ländern, wie LVMH (Frankreich) und Richemont (Schweiz), bereits in Hainan vertreten sind.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2050665/Aerial_view_Hainan_International_Convention_Exhibition_Center_venue_3rd_China.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2050666/The_pavilion_Italy_guest_country_honor_year_s_CICPE_showcases_147.jpg

SOURCE Hainan International Media Center (HIMC)