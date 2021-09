2021 CSCO | Henlius va publier quatre présentations orales de deux produits commerciaux imminents : Le nouveau anti-PD-1 mAb Serplulimab et Biosimilaire du bevacizumab

SHANGHAI, 20 septembre 2021 /PRNewswire/ -- La 24e réunion annuelle de la Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) se tiendra en ligne et en présentiel du 25 au 29 septembre 2021. Lors de cette réunion, Henlius présentera les résultats de 4 études portant sur 2 produits destinés à être commercialisés, le nouveau anti-PD-1 mAb serplulimab et le biosimilaire du bevacizumab HLX04. Les résultats de l'étude feront tous l'objet de présentations orales.

Le serplulimab injectable est un mAb anti-PD-1 innovant développé indépendamment par Henlius. En avril, la demande d'autorisation de mise sur le marché (NDA) du serplulimab injectable pour le traitement des tumeurs solides à instabilité des microsatellites élevée (MSI-H) a été acceptée par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) et a fait l'objet d'un examen prioritaire, l'autorisation étant prévue pour le premier semestre 2022. Grâce à la stratégie « Combo+Global », le serplulimab a été approuvé pour des essais cliniques en Chine, aux États-Unis, dans l'Union européenne, ainsi que dans d'autres pays et régions. Pour évaluer l'innocuité et l'efficacité du serplulimab, Henlius a mené 10 études cliniques de thérapie immuno-oncologique portant sur des cancers à taux d'incidence élevé, notamment le cancer du poumon, le cancer de l'œsophage, le cancer hépatocellulaire, le cancer gastrique, le cancer de la tête et du cou, etc. À ce jour, environ 2300 patients ont été recrutés dans le monde entier, ce qui prouve que la qualité du serplulimab a suscité la confiance des marchés étrangers. Les données cliniques de 3 indications serplulimab seront présentées lors de la réunion, y compris les tumeurs solides métastatiques MSI-H, le carcinome hépatocellulaire (CHC), le cancer du col de l'utérus (CC). Et l'étude clinique de phase 2 pour le CHC avancé a été sélectionnée pour la session d'innovation en raison de ses excellents résultats.

HLX04 est un biosimilaire de bevacizumab développé indépendamment par Henlius. La demande d'autorisation de mise sur le marché de HLX04 a été acceptée par la NMPA en septembre 2020 et devrait être approuvée au quatrième trimestre 2021. Contrairement aux produits commercialisés en Chine, le mCRC a été abordé dans l'étude clinique de phase 3 de HLX04, faisant de HLX04 le seul biosimilaire du bevacizumab détenant des données cliniques sur le mCRC en Chine.

Les détails des événements sont les suivants :

Serplulimab (anti-PD-1 mAb innovant, HLX10)

Titre : Étude de phase 2 de HLX10, un nouvel anticorps anti-PD-1, chez des patients atteints de tumeurs solides non résécables ou métastatiques non traitées antérieurement, présentant une instabilité des microsatellites élevée ou un déficit de réparation des erreurs des tumeurs solides (ID : 9951)

Co-chercheur principal : Shukui Qin, Chinese People's Liberation Army Cancer Center of Nanjing Bayi Hospital; Jin Li, Shanghai East Hospital, Tongji University

Formulaire : Présentation orale

Animateur : Ye Guo, Shanghai East Hospital, Université Tongji

Heure : 26/09/2021 De 17h15-17h23, Session parallèle 6, Session d'immunothérapie

Titre : Étude de phase 2 du HLX10 (un nouvel anticorps anti-PD-1) et du HLX04 (un anticorps anti-VEGF) chez des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire avancé (ID : 9949)

Co-chercheur principal : Jia Fan, Hôpital Zhongshan, Université Fudan; Zhenggang Ren, Hôpital Zhongshan, Université Fudan

Formulaire : Présentation orale

Animateur : Zhenggang Ren, Hôpital Zhongshan, Université Fudan

Heure : 28/09/2021 de 15h00 - 15h10, séance principale, séance 2 sur l'innovation (Shanghai)

Titre : Étude de phase 2 du HLX10 (anticorps monoclonal anti-PD-1 humanisé recombinant) et du paclitaxel lié à l'albumine chez les patients atteints d'un cancer du col de l'utérus avancé qui présentent une maladie évolutive ou une toxicité intolérable après une chimiothérapie standard de première intention (ID : 9943)

Chercheur principal : Lingying Wu, Cancer Hospital Chinese Academy of Medical Sciences

Formulaire : Présentation orale

Animateur : Jusheng An, Cancer Hospital Chinese Academy of Medical Sciences

Heure : 26/09/2021 de 15h24 – 15h30, Session parallèle 5, Cancer du col de l'utérus et de l'endomètre

HLX04 (bevacizumab biosimilar)

Titre : HLX04 (un candidat biosimilaire bevacizumab) par rapport au bevacizumab de référence en combinaison avec XELOX ou mFOLFOX6 comme traitement de première intention pour le cancer colorectal métastatique : étude randomisée à double insu de phase 3 (ID : 9949)

Co-chercheur principal : Shukui Qin, Chinese People's Liberation Army Cancer Center of Nanjing Bayi Hospital; Jin Li, Shanghai East Hospital, Tongji University

Formulaire : Présentation orale

Animateur : Ye Guo, Shanghai East Hospital, Université Tongji

Heure : 26/09/2021 de 10h27 - 10h34, Session parallèle 3, Immunothérapie du cancer colorectal séance 2

