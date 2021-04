2021, um momento decisivo para o PQE Group: sem hierarquia interna e um plano de contratação de 550 novos funcionários

FLORENÇA, Itália, 29 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- O PQE Group, uma empresa de consultoria no setor farmacêutico e biomédico com sede em Florença, na Itália, com 26 filiais no mundo todo, anunciou importantes mudanças.

Até o final de 2020, um ano marcado pela pandemia mundial, o faturamento da empresa aumentou 10% e permitiu que ela crescesse, aumentando sua equipe e abrindo novas filiais no exterior. Mas não é só isso.

A verdadeira notícia foi anunciada aos funcionários no mês passado por Gilda D'Incerti, CEO e fundadora do PQE Group, e diz respeito à introdução de um novo organograma com uma abordagem heurística baseada em decisões compartilhadas e participativas de informações do mundo real.

Essa nova estrutura empresarial é conhecida como "Organização Azul-petróleo", em que a palavra azul-petróleo identifica mais do que apenas uma cor. Ela se caracteriza por um modelo organizacional "evolutivo": a hierarquia tradicional é deixada para trás e dá mais espaço para uma maior independência dentro da empresa, ao mesmo tempo que compartilha um propósito comum. Esse novo modelo organizacional tem foco nas pessoas, tanto de um ponto de vista profissional quanto humano, além de vê-las como membros de um todo comum.

O conceito de "Organização Azul-petróleo" resulta da transformação das indústrias norte-americanas 4.0 e da forte aceleração desse tipo de transição durante o período da pandemia, graças a sua natureza de ter que se adaptar rapidamente a mudanças. Essa nova estrutura organizacional permitirá ao grupo melhorar a gestão de novos recursos, o que também ajudará a lidar com as novas entidades legais estabelecidas no Reino Unido, na França e na Argentina. De fato, o plano de recrutamento prevê a entrada de cerca de 250 novos funcionários na Itália e 300 nas subsidiárias locais.

Atualmente, a empresa tem mais de 900 funcionários em todo o mundo, dos quais 150 já foram contratados no primeiro trimestre de 2021. Entre eles estão graduados em temas científicos como biotecnologia, medicina, química, biologia e farmácia, e muitos possuem um bom conhecimento de idiomas estrangeiros.

Esse plano de desenvolvimento apoia ainda mais a missão corporativa, que envolve contratar o maior número de pessoas independentemente do sexo, idade, raça ou religião, para criar um ambiente de trabalho ético em que a diversidade seja a força real e a chave para o sucesso.

