2021, un tournant pour le Groupe PQE : Pas d'hiérarchie interne et un plan d'embauche de 550 nouveaux collaborateurs

FLORENCE, Italie, 30 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le Groupe PQE , société de conseil dans le secteur pharmaceutique et biomédical dont le siège social se trouve à Florence, en Italie, et qui compte 26 bureaux dans le monde entier, a annoncé des changements importants.

À la fin de 2020, année marquée par la pandémie mondiale, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 10 % et a permis de croître en augmentant son personnel et en ouvrant des nouveaux bureaux à l'étranger. Mais pas seulement cela.

La vraie nouvelle a été annoncée aux employés le mois dernier par Gilda D'Incerti , PDG et fondatrice du groupe PQE, et concerne l'introduction d'un nouvel organigramme avec une approche heuristique basée sur des décisions partagées et participatives à partir de données réelles.

Cette nouvelle structure d'entreprise est connue comme une "organisation Teal" dans laquelle le mot teal identifie plus qu'une couleur. Elle est caractérisée par un modèle organisationnel dit "évolutionnaire" : la hiérarchie traditionnelle est laissée de côté et donne plus d'espace à une plus grande indépendance au sein de l'organisation tout en partageant un but commun. Ce nouveau modèle organisationnel se concentre sur la personne d'un point de vue à la fois professionnel et humain, ainsi que de les considérer comme un membre d'un ensemble commun.

Le concept de "Teal Organization" vient de la transformation des industries américaines 4.0 et de la forte accélération de ce type de transition pendant la période de la pandémie, merci à sa nature de devoir s'adapter rapidement aux changements. Cette nouvelle structure organisationnelle permettra au groupe d'améliorer la gestion des nouvelles ressources, ce qui facilitera également le traitement des nouvelles entités juridiques établies au Royaume-Uni, en France et en Argentine. En fait, le plan de recrutement prévoit l'entrée d'environ 250 nouveaux employés en Italie et de 300 dans les filiales locales.

L'entreprise compte actuellement plus de 900 employés dans le monde, dont 150 ont déjà été embauchés au premier trimestre de 2021. Parmi eux se trouvent des diplômés dans des matières scientifiques telles que la biotechnologie, la médecine, la chimie, la biologie et la pharmacie, et beaucoup possèdent une bonne connaissance des langues étrangères.

Ce plan de développement appuie également la mission de l'entreprise, qui consiste à embaucher le plus grand nombre de personnes, sans égard au sexe, à l'âge, à la race ou à la religion, afin de créer un milieu de travail éthique où la diversité est la véritable force et la clé du succès.

