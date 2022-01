2022 wird besonders nachhaltig: Die umweltfreundliche Produktlinie von Beko

Untersuchungen des University College London[1] haben ergeben, dass es im Durchschnitt 66 Tage dauert, bis man sich eine neue Gewohnheit angewöhnt hat. Es gibt eine Reihe einfacher, nachhaltiger Veränderungen, die die Verbraucher im Jahr 2022 im Haushalt und im Alltag vornehmen können, um etwas zu verändern:

Ein gut bestückter Geschirrspüler ist im Durchschnitt viermal wassersparender als das Spülen mit der Hand pro Gedeck[2]. Lassen Sie mindestens 11 cm Abstand zwischen der Rückseite Ihres Kühlschranks und der Wand dahinter. Dadurch kann die Wärme besser abgegeben werden[3]. Ein Backofen behält seine Temperatur bis zu 10 Minuten nach dem Ausschalten bei (solange Sie die Tür geschlossen halten). Eine Möglichkeit, den Energieverbrauch zu senken, besteht also darin, den Backofen beim Kochen etwas früher auszuschalten[4].

Umweltfragen sind Herausforderungen, denen wir uns alle gemeinsam stellen müssen, und zusätzlich zu diesen einfachen Veränderungen, die wir in unseren Entscheidungen und in unserem Leben vornehmen können, gibt es die umweltfreundliche Produktlinie von Beko, die den Verbrauchern hilft, größeren Einfluss im Kampf gegen den Klimawandel auszuüben. Einfache, aber wirksame Änderungen in den Gewohnheiten der Verbraucher, begleitet von der umweltfreundlichen Produktlinie von Beko, unterstützen beim nachhaltigen Konsum und tragen zum Schutz der Umwelt bis 2022 und darüber hinaus bei.

Die technologisch fortschrittlichen und nachhaltigen Produkte von Beko, darunter Waschmaschinen, Waschtrockner, Backöfen, Wäschetrockner und Kühlschränke, wurden entwickelt, um unser tägliches Leben sinnvoll zu gestalten. Die EcoTub-Waschmaschine und der EcoTub-Waschtrockner von Beko, die aus recycelten Plastikflaschen hergestellt werden, sowie der BioCycle-Kühlschrank, der über zwei Eierablagen aus Eierschalenabfällen und Biokunststoff verfügt, sind für all jene gedacht, die sich am Kampf gegen den Klimawandel beteiligen möchten, ohne dabei Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen.

Beko hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbraucher dabei zu unterstützen, ihre Neujahrsvorsätze in Bezug auf Nachhaltigkeit und ein umweltfreundlicheres Leben zu verwirklichen.

Produktinformation*

Produkte mit recycelten Materialien für den Planeten:

EcoTub Waschmaschine & Waschtrockner**

Kunststoffabfälle werden in einen wertvollen alternativen Rohstoff umgewandelt.

Etwa bis zu 60 recycelte 0,5L-PET-Flaschen, die in den Bottichen von Waschmaschinen und Waschtrocknern bei bestimmten Modellen verwendet werden.

Recycelte PET-Flaschen, die zusammen mit anderen Kunststoffen und Additiven verwendet werden, ohne die effektive Leistung zu beeinträchtigen.

Weltweit erstes Beispiel für diese Art der Anwendung in Haushaltsgeräten.

Dieses umweltfreundliche neue Herstellungsverfahren senkt die Kohlendioxid-Emissionen erheblich.

Seit Beginn dieses Projekts im Jahr 2017 wurden 58 Millionen Plastikflaschen recycelt, was zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen um fast 2.200 Tonnen führte.

EcoFiber Backofen

Ein nachhaltiges Material aus recycelten Fischnetzabfällen und industriellen Garnabfällen.

5 % recycelte Fischnetzabfälle und 65 % industrielle Garnabfälle, die in Kunststoffteilen wie Türdekor-Kunststoff und Displayabdeckung verwendet werden.

50 % der inneren Displayabdeckung des BI-Ofens aus industriellen Garnabfällen hergestellt.

RecycledDry Wäschetrockner

Verwendet im Durchschnitt 15 % der Kunststoffteile aus recyceltem Kunststoff, u. a. im Wassertankgehäuse und in der hinteren Abdeckung.

In den vergangenen zwei Jahren wurden dafür 2.420 Tonnen Kunststoff recycelt.

Produkte mit Biokomposten für den Planeten:

BioCycle Kühlschrank

Langlebige Komponenten, die aus biobasierten Kunststoffen bestehen.

Eierablage aus Eierschalenabfällen und Biokunststoffen.

Die zwei Eierablage*** eines jeden Kühlschranks enthalten Eierschalenabfälle von 5 Eiern.

Die Abzugshaube besteht zu 100 % aus biobasiertem Kunststoff (33 gr) aus nachhaltigen Ressourcen wie Maisstärke oder Zuckerrohr.

Die Türdichtung besteht zu 25 % aus biobasierten Materialien (Sojaöl) (195 gr.).

* Die Produktverfügbarkeit variiert je nach Markt.

** Die derzeit verfügbaren Produkte der Çayırova Waschmaschinenanlage sind 8-9-10 kg 1400-1600 U/min WM und 8/5 kg & 10/6 kg WD. Ziel ist es, den Einsatz von PET auf weitere Anlagen auszuweiten.

***Die Anzahl der Eierablagen kann sich je nach Modell ändern.

