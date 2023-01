2023 vient de commencer, et chez Goose, nous misons sur l'innovation

LAS VEGAS, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- En janvier, Goose participera à l'un des événements technologiques les plus influents au monde : le CES.

L'entreprise est ravie de communiquer avec sa communauté et d'ouvrir de nouveaux marchés pour partager sa puissante plate-forme SaaS à guichet unique qui vise à faciliter l'accès au divertissement dans le monde entier.

2023 has just begun, and at Goose we´re setting sights on innovation

Cette année, Goose mise beaucoup sur sa technologie révolutionnaire, en proposant aux entreprises une solution tout-en-un pour leur permettre de créer et d'exploiter leurs services de streaming et les aider à monétiser leur contenu LiveTV et vidéo à la demande en toute simplicité.

C'est pourquoi Goose a commencé l'année en lançant Goose Ultra Security Video SaaS, qui garantit aux clients du monde entier une expérience totalement sécurisée et la protection des données, tout en maintenant son objectif de toujours être à l'avant-garde de la qualité et du développement.

Les principaux arguments de vente de Goose reposent sur le fait que les clients n'ont pas besoin de connaissances techniques, d'une grande équipe d'ingénieurs en logiciels ou d'un énorme investissement en capital pour être en mesure de lancer un service OTT de premier ordre. Les clients n'ont qu'à connecter leur contenu, et tout est prêt pour le lancement.

Le CES n'est pas la seule étape pour Goose, qui a déjà confirmé sa présence sur AndinaLink, Nab Show, CABSAT et IBC. N'hésitez donc pas à leur rendre visite et à suivre de près la suite des événements, car Goose envisage l'avenir avec encore plus d'innovation.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=DYjVOR1Z0ik

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1977310/Goose_PR_CES.jpg

SOURCE GOOSE