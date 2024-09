2024 Challenge Beijing erfolgreich abgeschlossen

BEIJING, 13. September 2024 /PRNewswire/ -- Vom 7. bis 8. September 2024 wurde die "2024 Challenge Beijing" im malerischen Yanqing-Distrikt von Peking erfolgreich abgeschlossen. An dieser zweitägigen Veranstaltung nahmen über 1.100 Athleten aus 20 Ländern und Regionen teil, die sich im Beijing Shiyuan International Tourism Resort versammelten, um den Nervenkitzel der Wettkämpfe inmitten atemberaubender Naturlandschaften zu erleben und gleichzeitig den reichen kulturellen Charme von Yanqing zu genießen.

Unter den Teilnehmern befanden sich auch Vertreter der China Triathlon Sports Association (CTSA), der Regierung des Bezirks Yanqing, der Beijing Shi Yuan Investment Development Co. Ltd, der Challenge Family und von Druid Sports, die das erfolgreiche Debüt dieser Veranstaltung in Yanqing miterlebten.

Unter dem Motto "Burning Passion, Infinite Breakthroughs" (Brennende Leidenschaft, unendliche Durchbrüche) bot die 2024 Challenge Beijing Athleten aller Alters- und Leistungsklassen ein Wettkampferlebnis auf Weltniveau. Die von der China Triathlon Sports Association als A+ Veranstaltung anerkannte Veranstaltung umfasste sowohl die olympische als auch die Sprintdistanz und bot ein starkes Aufgebot von 12 internationalen Profiathleten.

Am 7. September konnten die Teilnehmer der Sprintdistanz über 27,75 Kilometer inmitten der landschaftlichen Schönheit von Shiyuan ihre Energie freisetzen, sich selbst herausfordern und die pure Freude und den Rausch des Wettkampfs voll auskosten.

Die mit Spannung erwarteten Rennen über die olympische Distanz für Profis und Altersklassen fanden am 8. September statt, wobei ein starkes Aufgebot an Spitzenathleten für Spannung sorgte.

Nach einem spannenden 53,5-Kilometer-Rennen haben Kyle Smith (NZL) und Paula Findlay (CAN) die erste Challenge Beijing gewonnen und den Löwenanteil des Preisgeldes von 100.000 Dollar mit nach Hause genommen.

Kyle Smith sicherte sich den Profi-Titel bei den Männern mit einer beeindruckenden Zeit von 1:47:00, dicht gefolgt von Marc Dubrick mit 1:47:08 und Henri Schoeman mit 1:47:23. Frederic Funk, Aaron Royle und Tyler Mislawchuk rundeten die ersten sechs Plätze mit Zeiten von 1:47:58, 1:48:05 bzw. 1:50:49 ab.

Bei den Profi-Frauen gewann Paula Findlay mit einer Zeit von 1:57:36. Lucy Byram belegte in 1:57:56 den zweiten Platz, während Julie Derron mit einer Zeit von 1:58:28 den dritten Platz belegte. Ellie Salthouse, Sian Rainsley und Amelia Watkinson vervollständigten die Top sechs mit Zeiten von 1:59:57, 2:01:20 bzw. 2:03:38 und unterstrichen damit die Weltklassekonkurrenz der Veranstaltung.

Die 2024 Challenge Beijing ist nicht nur ein sportlicher Wettbewerb, sondern auch ein anschauliches Beispiel für die Förderung der Integration von Sport, Kultur, Tourismus, Landwirtschaft und Handel, das die internationale Vision und den Innovationsgeist des Bezirks Yanqing unter Beweis stellt.