Le défi 2024 de Pékin s'achève avec succès

BEIJING, 13 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Les 7 et 8 septembre 2024, le "2024 Challenge Beijing" s'est achevé avec succès dans le pittoresque district de Yanqing à Beijing. Cet événement de deux jours a attiré plus de 1 100 athlètes de 20 pays et régions, qui se sont réunis au Beijing Shiyuan International Tourism Resort pour vivre le frisson de la compétition au milieu de paysages naturels époustouflants, tout en appréciant le riche charme culturel de Yanqing.

Des représentants de l'Association sportive chinoise de triathlon (CTSA), du gouvernement du district de Yanqing, de Beijing Shi Yuan Investment Development Co. Ltd, de Challenge Family et de Druid Sports ont assisté à la réussite des débuts de cet événement à Yanqing.

Sur le thème "Passion brûlante, percées infinies", le 2024 Challenge Beijing a offert aux athlètes de tous âges et de tous niveaux une expérience de compétition de classe mondiale. Reconnu comme un événement de niveau A+ par l'Association sportive chinoise de triathlon, l'événement proposait à la fois des courses de distance olympique et de distance sprint, et s'enorgueillissait d'une solide équipe de 12 athlètes professionnels internationaux.

Le 7 septembre, la course de sprint , qui s'étend sur 27,75 kilomètres, a permis aux participants de libérer leur énergie au milieu de la beauté des paysages de Shiyuan, de se mettre au défi et de profiter pleinement de la joie pure et de l'exaltation de la compétition.

Les très attendues courses professionnelles et de groupes d'âge de la distance olympique ont eu lieu le 8 septembre, avec une forte représentation d'athlètes d'élite qui ont ajouté du suspense et de l'excitation à la compétition.

Après une course palpitante de 53,5 kilomètres, Kyle Smith (NZL) et Paula Findlay (CAN) ont remporté la première édition du Challenge Beijing, s'adjugeant la part du lion de la bourse de 100 000 dollars.

Kyle Smith a remporté le titre professionnel chez les hommes avec un temps impressionnant de 1:47:00, suivi de près par Marc Dubrick à 1:47:08 et Henri Schoeman à 1:47:23. Frederic Funk, Aaron Royle et Tyler Mislawchuk ont complété le top 6 avec des temps respectifs de 1:47:58, 1:48:05 et 1:50:49.

Dans la course professionnelle féminine, Paula Findlay a remporté la couronne avec un temps de 1:57:36. Lucy Byram a terminé deuxième avec un temps de 1:57:56, tandis que Julie Derron a obtenu la troisième place avec un temps de 1:58:28. Ellie Salthouse, Sian Rainsley et Amelia Watkinson ont complété le top six avec des temps respectifs de 1:59:57, 2:01:20 et 2:03:38, mettant en évidence la compétition de classe mondiale de l'événement.

Le 2024 Challenge Beijing n'est pas seulement une compétition sportive de référence, mais aussi un exemple frappant de promotion de l'intégration du sport, de la culture, du tourisme, de l'agriculture et du commerce, mettant en valeur la vision internationale et l'esprit d'innovation du district de Yanqing.