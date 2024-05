2024 HONGQI Global Media Communication Conference: HONGQI schmiedet die Zukunft und träumt vom Erfolg

PEKING, 1. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am 25. April 2024 fand im China World Hotel die HONGQI Global Media Communication Conference statt, ein zentrales Ereignis, das die Kultur und die globale Entwicklungsstrategie der Marke vorstellt. Die Konferenz, an der Vertreter von mehr als einem Dutzend angesehener Medien, auch aus Europa und dem Nahen Osten, teilnahmen, war ein wichtiger Schritt auf dem Weg von HONGQI, seinen Einfluss und seine Wettbewerbsfähigkeit auf den ausländischen Märkten zu stärken.

In der Fragerunde brachten viele Journalisten aus verschiedenen Regionen ihre Erwartung und ihr Interesse an der Entwicklung des Auslandsmarktes von HONGQI zum Ausdruck. Ein Sprecher von HONGQI erklärte, dass einer der Vorteile seiner derzeitigen Industriearchitektur die schnelle Expansion im Ausland sei. Eine umfassende Produktpalette kann den Verbrauchern mehr und bessere Wahlmöglichkeiten bieten, wie z. B. der kommende EH7. In der Zwischenzeit wird sich HONGQI weiterhin auf die Expansion in Übersee und die Stärkung der Markenförderung konzentrieren. So werden beispielsweise auf der Mondial de l'Auto neue HONGQI-Fahrzeuge vorgestellt.

Zu der Konferenz waren auch Vertreter der Cross Border Ecology Alliance von HONGQI eingeladen. HONGQI hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Ekornes & IMG Comfort unterzeichnet. Bei der Unterzeichnungszeremonie waren Frau Wu Nani, die Geschäftsführerin von IMG Comfort (Region China), und Herr Wang Lingyu, der Präsident von HONGQI Overseas, ebenfalls anwesend. Durch gemeinsames Produktbranding und -anpassung, die Schaffung exklusiver Nutzervorteile und integriertes Online- und Offline-Marketing wollen die beiden Parteien eine Kommunikationsbrücke zwischen chinesischen und norwegischen ethnischen Marken schaffen. Sie werden die Zukunft von „Automotive life" global erforschen, was letztendlich den Verbrauchern weltweit zugute kommt.

Darüber hinaus unterzeichneten Shashi Menon, der CEO von Nervora & Vogue Arabia, und Zhang Cheng, der Regionalmanager für den Nahen Osten von HONGQI, gemeinsam ein „MOU". Diese Unterzeichnungszeremonie steht für die gegenseitige Entscheidung der Unternehmen und den Aufbau einer umfassenden Partnerschaft. Durch die Partnerschaft werden die Unternehmen ihren jeweiligen Markeneinfluss und ihre Kanäle für die nationale und internationale Werbung nutzen, um die Positionierung und die Präsenz von HONGQI im Nahen Osten und international zu erweitern.

Die 2024 Global Media Communication Conference bot den Reportern einen Einblick in die Zukunftsvisionen und Strategien von HONGQI. HONGQI präsentierte den befreundeten Medienvertretern stolz seine neuesten Innovationen und Entwicklungen und stellte die Erfolgsgeschichte und die Leistungen der Marke im Laufe der Jahre vor. Mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu seinen Gründungsprinzipien und der Entwicklung mit der Zeit strebt HONGQI danach, eine renommierte, umweltfreundliche und technologisch fortschrittliche globale Automobilmarke zu werden, die von den Verbrauchern weltweit geschätzt wird. Wir haben uns dem Ziel verschrieben, Kunden auf der ganzen Welt erstklassige intelligente Automobillösungen und Dienstleistungen zu bieten.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2401428/image_5028817_38083665.jpg