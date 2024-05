Conférence mondiale de communication médiatique 2024 de HONGQI : HONGQI forge l'avenir et rêve de succès

PÉKIN, 1er mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 25 avril, la Conférence mondiale de communication médiatique 2024 de HONGQI s'est tenue au China World Hotel. Il s'agit un événement crucial visant à présenter la culture et la stratégie de développement mondial de la marque. En présence de représentants de plus d'une douzaine de médias réputés, y compris d'Europe et du Moyen-Orient, la conférence a marqué une étape importante dans la mission de HONGQI visant à renforcer son influence et sa compétitivité sur les marchés d'outre-mer.

Lors de la séance de questions-réponses, de nombreux journalistes de diverses régions ont exprimé leur impatience et leur intérêt pour le développement de HONGQI sur les marchés étrangers. Un porte-parole de HONGQI a déclaré que l'un des avantages de l'architecture actuelle de l'industrie est l'expansion rapide à l'étranger. Une gamme de produits complète peut fournir aux consommateurs des choix plus nombreux et de meilleure qualité, comme le futur EH7. Entre-temps, HONGQI continuera à se concentrer sur l'expansion à l'étranger et sur le renforcement de la promotion de la marque. Par exemple, les nouveaux véhicules HONGQI seront présentés au Mondial de l'Auto.

Des représentants de l'alliance écologique transfrontalière de HONGQI ont été invités à participer à la conférence. HONGQI a signé un accord de coopération stratégique avec Ekornes et IMG Comfort. Lors de la cérémonie de signature, Mme Wu Nani, directrice générale d'IMG Comfort (région Chine), et M. Wang Lingyu, président de HONGQI outre-mer, étaient tous deux présents. Par le biais d'un marquage et d'une personnalisation conjoints des produits, de la création d'avantages exclusifs pour les utilisateurs et d'un marketing intégré en ligne et hors ligne, les deux parties visent à établir un pont de communication entre les marques ethniques chinoises et norvégiennes. Elles étudieront l'avenir de la « vie automobile » à l'échelle mondiale, ce qui profitera en fin de compte aux consommateurs du monde entier.

En outre, Shashi Menon, PDG de Nervora et Vogue Arabia, et M. Zhang Cheng, directeur régional de HONGQI pour le Moyen-Orient, ont signé conjointement un protocole d'accord. Cette cérémonie de signature représente le choix mutuel des entreprises et l'établissement d'un partenariat global. Grâce à ce partenariat, les entreprises tireront parti de l'influence de leurs marques respectives et de leurs canaux de promotion nationaux et internationaux pour étendre le positionnement et l'empreinte de HONGQI au Moyen-Orient et à l'international.

La Conférence mondiale de communication médiatique 2024 a offert aux journalistes un aperçu de la vision et des stratégies futures de HONGQI. HONGQI a fièrement présenté ses dernières innovations et évolutions aux amis des médias, mettant en avant le parcours de la marque et ses réussites au fil des ans. Fidèle à ses principes fondateurs et en évoluant avec son temps, HONGQI vise à devenir une marque automobile mondiale renommée, respectueuse de l'environnement et technologiquement avancée, appréciée par les consommateurs du monde entier. HONGQI se consacre à la fourniture de solutions et de services automobiles intelligents de premier ordre à ses clients dans le monde entier.