2024 World Manufacturing Convention zeigt die Technologien der nächsten Generation

HEFEI, China, 23. September 2024 /PRNewswire/ -- Mit der Konvergenz von Technologie und Innovation beginnt ein großes Fest zu Ehren der Fertigungsindustrie. Am 20. September öffnete die World Manufacturing Convention 2024 im Hefei Binhu International Convention and Exhibition Center in Hefei, Provinz Anhui, ihre Tore. Als führende Veranstaltung im Fertigungssektor hat diese Messe globale Top-Unternehmen, innovative Technologien und zukunftsweisende Konzepte zusammengebracht, um den Teilnehmern ein Fest der Technologie und Innovation zu bieten.

2024 World Manufacturing Convention Showcases Humanoid Robots

In der Smart Robotics Zone zeigen eine Reihe von Robotern, was sie alles können. Die neueste Enthüllung im Jianghuai Advance Technology Center ist der humanoide Roboter „Qijiang No.2", der 1,8 Meter groß ist, 60 Kilogramm wiegt und über 38 Freiheitsgrade im gesamten Körper verfügt. Er kann nicht nur die grundlegenden Bewegungen der menschlichen Gliedmaßen ausführen, sondern auch heikle Aufgaben wie das Falten von Kleidung, das Öffnen von Flaschen, das Einschenken von Wasser und das Spülen von Geschirr mit Leichtigkeit erledigen. Darüber hinaus kann er in unwegsamem Gelände navigieren und ähnelt dabei einem intelligenten Begleiter aus Stahl, der Vorfreude auf die Zukunft der Automatisierung und Intelligenz in der Fertigungsindustrie weckt.

In der 3D-Druckzone lassen exquisite Exponate die Besucher staunen. Von komplizierten mechanischen Komponenten bis hin zu naturgetreuen Kunstwerken hat die 3D-Drucktechnologie mit ihren präzisen Replikations- und Rapid-Prototyping-Fähigkeiten revolutionäre Veränderungen in der Fertigungsindustrie bewirkt. Im Inneren der Zone sind die Mitarbeiter mit der Kalibrierung der Geräte beschäftigt und bereiten sich auf eine spektakuläre 3D-Druck-Show vor. Unterdessen stößt der in der dritten Generation lokal entwickelte supraleitende 72-Qubit-Quantencomputer „Origin Wukong" aus der High-Tech-Zone Hefei auf großes Interesse. Dieser Quantencomputer, der zu über 80 % aus inländischen Komponenten besteht, von der Hardware über Quantenchips bis hin zu Betriebssystemen und Anwendungssoftware, verfügt über eine unvorstellbare Rechenleistung und ebnet neue Wege für die zukünftige Forschung, das Finanzwesen und zahlreiche andere Bereiche. Er leuchtet hell wie ein aufgehender Stern im Bereich der Quantentechnologie.

Grüne Energie und Umweltschutztechnologien sind ebenfalls wichtige Höhepunkte dieser Tagung. In der Green Manufacturing Zone wird eine breite Palette von energiesparenden und umweltfreundlichen Geräten und Produkten aus dem Bereich der erneuerbaren Energien vorgestellt. Die Anwendung dieser Technologien reduziert nicht nur den Energieverbrauch und die Emissionen in der Produktion, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung.

Darüber hinaus bietet der Kongress mehrere Bereiche wie Präzisionsfertigung und intelligente Fertigung, in denen die neuesten Errungenschaften und Zukunftstrends in der Fertigungsindustrie umfassend dargestellt werden. Die Aussteller haben ihre Absicht geäußert, diese Plattform zu nutzen, um ihre Fähigkeiten zu präsentieren, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu suchen und gemeinsam eine hochwertige Entwicklung in der Fertigung voranzutreiben.

Die 2024 World Manufacturing Convention ist nicht nur ein Fest der Technologie und Innovation, sondern auch eine Plattform für Austausch und Zusammenarbeit. Hier treffen sich die führenden Köpfe des globalen Fertigungssektors, um über die zukünftige Entwicklung und die Wege der Fertigung zu diskutieren. Man geht davon aus, dass diese hochmodernen Technologien und innovativen Konzepte die Fertigungsindustrie in naher Zukunft in eine noch bessere Zukunft führen werden.

