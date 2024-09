La Convention mondiale de l'industrie manufacturière 2024 présente les technologies de nouvelle génération

HEFEI, Chine, 23 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que la technologie et l'innovation convergent, une grande fête qui célèbre l'industrie manufacturière commence. Le 20 septembre, la Convention mondiale de l'industrie manufacturière 2024 (2024 World Manufacturing Convention) a ouvert ses portes au Hefei Binhu International Convention and Exhibition Center à Hefei, dans la province d'Anhui. En tant qu'événement de premier plan dans le secteur manufacturier, cette convention a rassemblé des entreprises mondiales de premier plan, des technologies innovantes et des concepts de pointe afin de présenter un festin de technologie et d'innovation aux participants.

2024 World Manufacturing Convention Showcases Humanoid Robots

Dans la Zone de robotique intelligente, une variété de robots sont occupés à mettre en valeur leurs diverses capacités. Le dernier robot dévoilé au Jianghuai Advance Technology Center est le robot humanoïde « Qijiang No. 2 », qui mesure 1,8 mètre et pèse 60 kilogrammes, avec 38 degrés de liberté sur l'ensemble du corps. Il peut non seulement effectuer des mouvements de base des membres humains, mais aussi exécuter des tâches délicates, telles que plier des vêtements, ouvrir des bouteilles, verser de l'eau et laver la vaisselle avec facilité. En outre, il peut naviguer sur des terrains accidentés, ressemblant à un compagnon intelligent en acier, suscitant l'anticipation pour l'avenir de l'automatisation et de l'intelligence dans l'industrie manufacturière.

Dans la Zone d'impression 3D, les expositions exquises émerveillent les spectateurs. Qu'il s'agisse de composants mécaniques complexes ou d'œuvres d'art réalistes, la technologie de l'impression 3D, avec ses capacités de réplication précise et de prototypage rapide, a apporté des changements révolutionnaires à l'industrie manufacturière. À l'intérieur de la zone, le personnel s'affaire à calibrer l'équipement, préparant une présentation spectaculaire de l'impression 3D. En même temps, l'ordinateur quantique supraconducteur de 72 qubits de troisième génération développé localement, « Origin Wukong », dans la Zone de haute technologie de Hefei, suscite un vif intérêt. Cet ordinateur quantique, dont plus de 80 % des composants sont d'origine nationale, du matériel informatique aux puces quantiques, en passant par les systèmes d'exploitation et les logiciels d'application, est doté d'une puissance de calcul inimaginable, ouvrant de nouvelles voies à la recherche, à la finance et à de nombreux autres domaines futurs, et brillant comme une étoile montante dans le domaine de la technologie quantique.

L'énergie verte et les technologies de protection de l'environnement sont également des points forts de cette convention. La Zone de fabrication verte présente un large éventail d'équipements économes en énergie et respectueux de l'environnement, ainsi que des produits issus des énergies renouvelables. L'application de ces technologies permet non seulement de réduire la consommation d'énergie et les émissions dans l'industrie manufacturière, mais aussi d'apporter un soutien solide au développement durable.

En outre, la convention comprend plusieurs zones, telles que la Fabrication de précision et la Fabrication intelligente, qui présentent de manière exhaustive les dernières réalisations et les tendances futures de l'industrie manufacturière. Les exposants ont exprimé leur intention de tirer parti de cette plateforme pour présenter leurs capacités, rechercher des possibilités de collaboration et favoriser collectivement un développement de haute qualité dans l'industrie manufacturière.

La Convention mondiale de l'industrie manufacturière 2024 n'est pas seulement une fête de la technologie et de l'innovation, mais aussi une plateforme d'échange et de coopération. Les principaux dirigeants du secteur manufacturier mondial s'y réuniront pour discuter des trajectoires et des voies futures de l'industrie manufacturière. On pense que, dans un avenir proche, ces technologies de pointe et ces concepts innovants conduiront l'industrie manufacturière vers un avenir encore plus radieux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2511626/2024_World_Manufacturing_Convention_Showcases_Humanoid_Robots.jpg