-2024年Los Angeles Auto Show®再次成为全球汽车行业创新先锋的舞台，首次参展和回归的汽车品牌包括Porsche、Rivian和Ineos

众多主要汽车制造商的参与进一步强化了加州市场的卓越地位，使2024年洛杉矶国际车展（LA Auto Show® 2024）成为今年汽车行业日程中首屈一指的盛事

洛杉矶2024年9月27日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® （洛杉矶国际车展）欣然宣布，2024 年展会将带来更多创新品牌展示，涵盖新加入和回归的汽车制造参展商以及试驾体验。

该展会凭借其多元化的参展商阵容，吸引了美国及国际汽车制造商的爱好者。参展商热切期望与南加州的汽车购买者、汽车爱好者以及家庭建立联系、展开互动。 在2024年展会中，通过涵盖最新燃油、混合动力和电动汽车的展示、互动体验以及试驾活动，我们自豪地为您呈现：

保时捷（Porsche）由 Lithia Motors家族成员 洛杉矶保时捷车行（Porsche Downtown LA）呈现 ，展出包括 全新Macan电动版 、 全新911 以及更多车型

Lithia Motors家族成员 ，展出包括 、 以及更多车型 INEOS Automotive 首次亮相，将坚固耐用的 Grenadier 和Grenadier Quartermaster 首次带到展会现场

首次亮相，将坚固耐用的 首次带到展会现场 随着 Rivian 的回归，展会的电动赛道上将提供激动人心的试驾机会，他们为与会者带来了一系列精选车型，供大家在活动全程亲身体验

的回归，展会的电动赛道上将提供激动人心的试驾机会，他们为与会者带来了一系列精选车型，供大家在活动全程亲身体验 扩展版陆上体验活动，与会者将有机会与越野车辆领域的顶尖品牌近距离互动

“我们很高兴能够邀请到这些世界级的顶尖品牌参与本届车展。”洛杉矶国际车展总裁兼首席运营官Terri Toennies表示， “他们的参与不仅再次证明了洛杉矶国际车展在汽车行业中的核心地位，也体现了制造商对我们提供无与伦比的交流机会、与现有及潜在客户建立联系的能力充满信心。”

洛杉矶国际车展的持续热度，结合众多参与品牌和试驾赛道的强大阵容，不仅巩固了加州作为美国最大汽车市场的地位，也彰显了其作为全球出行领域创新领导者的角色。

“我们很快将公布更多关于汽车制造商的首秀、个性化活动和试驾体验的细节，同时还有一系列非常特别的新展览。”Toennies补充道， “洛杉矶国际车展一直提供卓越的参观体验，并为人们提供了一个平台，让他们能够在同一场合比较众多品牌，这正是每年热情购车者最喜爱我们车展的原因。”

关于洛杉矶国际车展和 AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 创办于1907年，是世界上最具影响力的汽车盛会之一。 该展览展现了洛杉矶人对汽车的持久热爱，并为行业内汽车发布、技术和创新提供了全球化的平台。

车展将于11月22日至12月1日对公众开放，持续10天，包括感恩节当天。 这是一个准车主、行业高管、业内名人、汽车爱好者，以及想在假日期间享受难忘一天的家庭不能错过的活动。 洛杉矶车展在洛杉矶会议中心举行，为城市经济贡献数亿美元，刺激当地就业市场，是会议中心的首要收入来源。

11月21日，即车展的媒体和行业日， 2024年AutoMobility LA 将推出一系列开创性的新车发布和公告，以及由汽车和技术领域领军人物参与的会议活动。 这些专家将于AutoMobility LA的主舞台通过一系列演讲和小组讨论，探讨业内最为紧迫的问题。

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