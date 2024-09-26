Los Angeles Auto Show® 2024 再次被選為全球最創新的汽車製造商之目的地，包括多個新品牌和回歸品牌：Porsche、Rivian、INEOS

主要汽車參展商肯定加州的市場的優勢，使 LA Auto Show® 2024 成為今年日曆上領先的汽車盛事

洛杉磯2024年9月26日 /美通社/ -- Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show) 很高興地確認 2024 年的活動將會展出更多創新品牌，包括新的和回歸的汽車參展商及試駕活動。

該展會擁有多元化的參展商，他們渴望與整個南加州的活躍車輛購買者、汽車愛好者和家庭互動和聯繫，對美國和國際汽車製造商的粉絲來說相當吸引。在包括最新的燃氣動力、混合動力和電動車的展出、活動和試駕機會中，2024 年的展會自豪地呈現：

Porsche 由 Lithia Motors 的成員 Porsche Downtown LA 展出，將展示 全新 Macan Electric 、 全新 911 以及更多車款

由 Lithia Motors 的成員 展出，將展示 、 以及更多車款 INEOS Automotive 首次亮相，將堅固的 Grenadier 和 Grenadier Quartermaster 帶到展會現場

首次亮相，將堅固的 帶到展會現場 Rivian 及其精選車型將重返車展，提供令人興奮的電動賽道試駕機會，讓參觀者在整個活動期間親身體驗

及其精選車型將重返車展，提供令人興奮的電動賽道試駕機會，讓參觀者在整個活動期間親身體驗 擴大越野活動，讓參觀者可與越野和越野車領域的領先品牌互動

LA Auto Show 總裁兼營運總監 Terri Toennies 表示：「我們很高興歡迎這些世界級的知名品牌參加今年的展會。他們的參與重新證明了 LA Auto Show 在汽車界具有重要地位，以及製造商有信心我們能夠提供無與倫比的機會，讓他們與現有和潛在客戶聯繫。」

LA Auto Show 持續受歡迎，加上陣容龐大的參展品牌和駕駛賽道，鞏固加州作為美國最大的汽車市場以及促進交通創新的全球領導者之地位。

Toennies 補充道：「我們即將公佈有關汽車製造商首次亮相、各項活動和試駕的更多詳情，以及一些非常特別的新展品。LA Auto Show 一直為參加者提供無與倫比的體驗，並提供在單一地點比較最廣泛品牌的論壇，這也是活躍的汽車購物者每年最喜愛我們展會的原因。」

關於 Los Angeles Auto Show 及 AutoMobility LA

Los Angeles Auto Show® 自 1907 年創辦以來，一直備受公認為全球最具影響力的汽車界活動之一。該車展表彰洛杉磯市民對汽車的持久熱愛，並為汽車行業提供了一個全球性的科技和創新平台。

該活動將於 11 月 22 日至 12 月 1 日開放予公眾參觀，公眾參觀為期 10 天，並包括感恩節。對於準汽車買家、業界高層、意見領袖、車迷和希望在假期期間度過難忘一天的家庭來說，這是個萬勿錯過的活動。LA Auto Show 在洛杉磯會議中心舉行，除了為洛杉磯帶來數億美元經濟和刺激當地就業市場，也是洛杉磯會議中心最大收入來源。

11 月 21 日是 AutoMobility LA 2024 的新聞發佈及業內人士日，將會舉行多個首次公開展出和新聞發佈活動，以及一連串匯聚汽車和科技界領袖的大型會議。這些專家將登上 AutoMobility LA 的主要演講台，帶來一系列演講和小組討論，並探討汽車業界最迫切的問題。

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