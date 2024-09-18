2024年全国选民登记日参与度破纪录

从选举官员到媒体公司、非营利组织和知名人士，全国各地正在积极推动选民进行登记

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华盛顿2024年9月18日 /美通社/ -- 今天，即9月17日，作为2024年全国选民登记日的一部分，美国人团结起来，共同庆祝民主。这一无党派的公民节日，致力于确保每个符合条件的美国人都有机会在即将到来的选举前进行选民登记。 自上次总统选举以来，支持这个节日的主要全国合作伙伴的数量急剧增加了42%。 地方社区合作伙伴的数量增长了18% ，创下了另一项纪录。 这个节日是选举官员、媒体公司、知名人士、非营利组织和全国各地社区合作伙伴之间的独特合作。

“我们很高兴每个主要的选举官方协会都支持这个节日，这有助于增强对投票过程的信心，并帮助更多的美国人在这个破纪录的年份进行选民登记，” 明尼苏达州州务卿Steve Simon说道。Steve与 肯塔基州州务卿Michael Adams共同主持全国选民登记日指导委员会， 他表示：“我们赞扬NASS、NASED、选举中心和EAC成为全国选民登记日背后的推动力量。 他们的领导帮助巩固了这个节日，让所有美国人，不分党派，都可以聚集在一起庆祝我们的民主。” 该节日还于周一收到白宫公告并于7月收到来自美国参议院的两党决议。

美国国会大厦与国家选民登记日贴纸

媒体合作伙伴也在帮助推广这个节日。 Google以一个特殊的Google涂鸦开始了这一天，该涂鸦链接到各个州的注册网站。 Facebook、Instagram、Snapchat等平台正在其应用程序中推广选民登记链接。 Microsoft正在网上宣传这个节日，并在其巨大的立方体形状的时代广场显示屏上进行宣传。 iHeartMedia、Estrella MediaCo和全国广播公司协会的众多电台合作伙伴正在广播和电视上播放公益广告，在难以触及的社区中扩大这个节日的信息传播。 MediaCo临时首席执行官Jacqueline Hernandez表示： “我们很高兴能尽自己的一份力量，帮助更多的美国人登记投票，作为庆祝我们民主的无党派活动的一部分。”

与此同时，众多演员、音乐家、体育人物、意见领袖和其他公众人物正在利用他们的粉丝群和社交媒体影响力，进一步扩大节日知名度并推动选民登记。 除了Jimmy Fallon在《今夜秀》（The Tonight Show）上的号召外，Olivia Rodrigo、Stephen Colbert、Kerry Washington、Jon Dretto、DJ Questlove、Steph Curry、Rhiannon Giddens以及百老汇音乐剧《汉密尔顿》的全体演员都在鼓励他们的粉丝和追随者去登记投票。 Anika Noni Rose、Michael Ealy、Estelle等人参与了今天发布的ICON MANN视频。 随着时间的推移，预计会有更多的公众人物加入。

“我们很高兴今年能有这样破纪录的参与，”全国选民登记日的活动总监Chyann Sapp说道， “我们拥有152个首席合作伙伴（Premier Partners），从媒体公司到选举官方组织和国家非营利组织，我们看到参与度比以往任何时候都高。 我们的社区合作伙伴数量超过5,400个，打破了记录，这包括当地非营利组织、妇女投票人员联盟（LWV）分会、图书馆、学院等，这些合作伙伴正在帮助他们所在社区的选民登记。” 此前在2020年创下的纪录分别为107和4,589。

全国选民登记日致力于在各州选民登记截止日期前，提高人们对选民登记流程的关注。 在实行同日登记的州，截止日期从选举日前30天到选举日当天不等。 然而，活动组织者鼓励选民不要等待。 提前登记是确保您为11月份的选举做好准备的最佳方式。 符合条件的选民可以前往Vote.gov进行登记或更新登记。

关于全国选民登记日： 这个节日得以实现，得益于来自不同行业和领域的合作伙伴的协作努力。 2024年活动的主要财务赞助商包括Aflac、American Property Owners Alliance、CAA、Carnegie Corporation of NY、Civic Responsibility Project、Google、Levi Strauss & Co.、Microsoft、Paramount、National Association of Realtors、Room & Board、Target和Wallace Coulter Foundation。 全国选民登记日由Nonprofit VOTE管理。

National Voter Registration Day